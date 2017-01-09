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Грипп и ОРВИ идут на спад, но в поликлиниках действует масочный режим

9 января 2017, 17:13
Врачи отмечают в Тюмени существенное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. В предпоследнюю неделю 2016 года отмечен наибольший прирост заболевших — порядка 22 000 человек.

За последние семь дней наблюдался спад — заболело 16 000 человек. По статистике в первую неделю января 2017 года с признаками ОРВИ в лечебные учреждения обратилось 11 688 человек, согласно мониторингу выявлено 67 случаев заболевания гриппом (H3N2).

Как сообщает областной департамент здравоохранения, сегодня общее превышение эпидпорога составляет 1%, хотя неделю назад это превышение составляло 73%. Наибольшее снижение отмечено по взрослому населению — прирост уменьшился на 37%, общее сокращение прироста составило 29%.

Медики отмечают, что снижение связано как с праздниками, когда уменьшалось общение в организованном коллективе, с морозами, когда отдыхали школьники, так и с сознательностью населения, которое не забывало о профилактике.

Однако на этой неделе взрослое население выходит на работу, а на следующей начнет учебу большая часть школьников. Это значит, что стоит ожидать подъема заболеваемости. Врачи надеются, пиковвый подъем пройден и не повторится, однако профилактические меры необходимо продолжать.

В учреждениях здравоохранения продолжается так называемый масочный режим, введенный еще 19 декабря: в поликлиниках организовано разведение потоков пациентов, отложены некоторые плановые мероприятия, в стационарах ограничено посещение больных родственниками.

Если вы заболели, то не стоит заниматься самолечением, чтобы избежать осложнений — нужно обратиться в лечебное учреждение, либо вызвать врача на дом, также с пониманием отнесясь к тому, что возможна очередность в связи с сезоном заболеваемости ОРВИ.

#Новости#Грипп#ОРВИ#Медицина#Коля#Общество
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