Грипп и ОРВИ идут на спад, но в поликлиниках действует масочный режим

Если вы заболели, то не стоит заниматься самолечением, чтобы избежать осложнений — нужно обратиться в лечебное учреждение, либо вызвать врача на дом, также с пониманием отнесясь к тому, что возможна очередность в связи с сезоном заболеваемости ОРВИ.