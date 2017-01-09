Елена Катаева об особенностях кадастрового учета дачных участков

— Елена Сергеевна, что же нужно предпринять садоводам и огородникам, чтобы совершать все действия по распоряжению своими участками?
В случае, если земельный участок учтен в ГКН, собственник такого участка вправе уточнить его границы. Для этого с целью подготовки межевого плана, содержащего сведения о координатах поворотных точек границы земельного участка, ему необходимо обратиться к кадастровому инженеру, являющемуся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.
Если же сведения о земельном участке отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, есть два способа внесения таких сведений. Первый возможен в случае наличия у владельца такого земельного участка документа, подтверждающего ранее возникшее право собственности (государственный акт, свидетельство о праве собственности). Если названные документы имеются, можно обращаться в операционные офисы МФЦ с заявлением о внесении в ГКН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости и представить документ, подтверждающий право на земельный участок. После внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о земельном участке, собственник участка вправе уточнить его границы.
При отсутствии документов на земельный участок, для внесения о нем сведений в ГКН возникает необходимость воспользоваться другим способом — осуществляется постановка на государственный кадастровый учет образуемого земельного участка.
Образование земельных участков из участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории
— Как это происходит?
— Образование земельных участков из участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.*
Однако действующим законодательством до 1 января 2020 года предусмотрена возможность образования земельных участков в соответствии с проектом организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, утвержденным в соответствии с Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в редакции, действовавшей до 01.03.2015 года). При этом утверждение проекта планировки и проекта межевания данной территории не требуется.**
— А если такой проект не утвержден?
— В этом случае, в соответствии с действующим законодательством***, это можно сделать до 1 января 2018 года.
Местоположение и конфигурация земельного участка, полученная в результате кадастровых работ, должны максимально соответствовать проекту организации и застройки или проекту межевания. Все это необходимо предусмотреть на стадии подготовки проекта организации и застройки либо проекта межевания соответствующей территории.
— Как поставить такие участки на кадастровый учет?
— На основании утвержденных проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан или проекта межевания такой территории кадастровый инженер подготавливает межевой план.
В орган кадастрового учета представляются заявление о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости вместе с межевым планом. Сделать это можно несколькими способами: через любой офис МФЦ, посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении (в этом случае подлинность подписи на заявлении должна быть удостоверена нотариально), в форме электронных документов с использованием официального сайта Росреестра.
— Есть ли еще какие-то обязательные условия для образования земельного участка?
— Образуемые земельные участки должны быть обозначены на соответствующем проекте организации и застройки либо проекте межевания, а также располагаться в территориальной зоне, предназначенной для дачного хозяйства, садоводства, огородничества и соответствовать градостроительным регламентам, установленным для указанной территориальной зоны.
Кроме того, местоположение и конфигурация земельного участка, полученная в результате кадастровых работ, должны максимально соответствовать проекту организации и застройки или проекту межевания. Все это необходимо предусмотреть на стадии подготовки проекта организации и застройки либо проекта межевания соответствующей территории.
Для получения консультации по вопросам осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, расположенных на территории садоводческих, огороднических, дачных объединений граждан следует обращаться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области: тел. (3452) 689–429 — отдел кадастрового учета № 1; (3452) 689–411 (многоканальный) — «горячая» линия.
*Часть 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
**Пункт 9 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
***Пункт 8 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».