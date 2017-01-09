Елена Катаева об особенностях кадастрового учета дачных участков

В Тюменской области множество земельных участков, расположенных в садоводческих, дачных некоммерческих товариществах, большинство из которых внесены в государственный кадастр недвижимости без определения границ, либо вообще не учтены. При этом, многие граждане, использующие свои садовые участки, не зарегистрировали в установленном порядке на них право собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, без чего их невозможно ни продавать, ни дарить. О том, как внести в ГКН сведения о земельном участке, чтобы владелец смог свободно им распоряжаться, рассказала замначальника отдела кадастрового учета № 1 Тюменского филиала Федеральной кадастровой палаты Елена Катаева.

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