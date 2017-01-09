12 хоккеистов из Новокузнецка попали в Тюмени в больницу из-за отравления

«Было госпитализировано 12 хоккеистов, а также администратор и массажист команды. Не исключено, что 4–5 дней ребята будут находиться в стационаре — так говорят врачи. В чем причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется и качество питания, и другие моменты. Недавно вот разговаривал с Андреем Караваевым, который также находится в стационаре — понятно, что пацанам тяжело, переживают. Сами понимаете, находиться в больнице — в этом, мягко говоря, мало приятного. Но ребятам созданы сейчас все условия, предоставлено необходимое питание — все то, что нужно для скорейшего выздоровления», — говорит Александр Китов.