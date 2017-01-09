12 хоккеистов из Новокузнецка попали в Тюмени в больницу из-за отравления

Информация о произошедшем появилась на официальном сайте новокузнецкого «Металлурга» — «Кузнецкие Медведи» являются молодежной сборной данного клуба. Молодые хоккеисты, сыгравшие ранее против «Тюменского Легиона», должны были провести в нашем городе тренировку, а потом отправиться в Ханты-Мансийск на свои следующие матчи. Однако 12 игроков «Кузнецких Медведей» попали в больницу с подозрением на острый гастроэнтерит.
По словам главного тренера новокузнецкой команды Александра Китова, первые жалобы на самочувствие появились около 4 часов утра 8 января, а к 8 часам утра к врачу стало обращаться все больше игроков. Поскольку после приема лекарств симптомы не исчезли, к молодым людям вызвали скорую помощь.
«Было госпитализировано 12 хоккеистов, а также администратор и массажист команды. Не исключено, что 4–5 дней ребята будут находиться в стационаре — так говорят врачи. В чем причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется и качество питания, и другие моменты. Недавно вот разговаривал с Андреем Караваевым, который также находится в стационаре — понятно, что пацанам тяжело, переживают. Сами понимаете, находиться в больнице — в этом, мягко говоря, мало приятного. Но ребятам созданы сейчас все условия, предоставлено необходимое питание — все то, что нужно для скорейшего выздоровления», — говорит Александр Китов.
На сайте команды отмечается, что после того, как состояние здоровья хоккеистов и персонала «Кузнецких Медведей» стабилизируется, они вернутся в Новокузнецк. Матчи в Ханты-Мансийске, запланированные на 10 и 11 января, возможно, будут перенесены на другие даты.
Информация о массовом отравлении хоккеистов разошлась по федеральным СМИ. Представители Следственного управления СК РФ по Тюменской области начали процессуальную проверку по данному факту. «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили корреспонденту NashGorod.ru в пресс-службе ведомства.
Интересно, что в 2014 году команда «Кузнецкие Медведи» уже попадали в подобную ситуацию, причем ни где-нибудь, а на севере нашего региона — в Югре. Тогда диагноз «острая кишечная инфекция» был поставлен 14 игрокам клуба.