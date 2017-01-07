В Тюменской области за 2016 год отремонтировали 177 километров автодорог

На автомобильной дороге Тюмень — Омск завершено строительство моста через реку Тобол в районе Ялуторовска. На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск на 123-м километре построен новый мост (первый этап) через реку Тобол и открыто движение по двум полосам движения. Позитивные сдвиги в состоянии федеральных автодорог ФКУ «Уралуправтодор» связывает, в том числе и с софинансированием работ из бюджета Тюменской области.