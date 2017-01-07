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В Тюменской области за 2016 год отремонтировали 177 километров автодорог

7 января 2017, 13:12
В Тюменской области в 2016 году отремонтировали 177,9 километров автомобильных дорог. Положительные результаты достигнуты в реконструкции и капитальном ремонте федеральных трасс.
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Тюмень

В прошедшем году введено два объекта реконструкции общей протяженностью 18,345 километров и девять объектов капитального ремонта общей протяженностью почти 64 километра.

На основании анализа аварийно-опасных участков реализован комплекс мер по ликвидации левых поворотов, установке барьерного ограждения, строительству надземных пешеходных переходов, устройству освещения и информационных щитов.

На автомобильной дороге Тюмень — Омск завершено строительство моста через реку Тобол в районе Ялуторовска. На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск на 123-м километре построен новый мост (первый этап) через реку Тобол и открыто движение по двум полосам движения. Позитивные сдвиги в состоянии федеральных автодорог ФКУ «Уралуправтодор» связывает, в том числе и с софинансированием работ из бюджета Тюменской области.

Как сообщает региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике со ссылкой на ФКУ «Уралуправтодор», с 2012 года нормативное состояние федеральных дорог на территории Тюменской области улучшилось с 35% до 74%. В том числе на 85% в нормативное состояние приведена автомобильная дорога Тюмень — Ханты-Мансийск.

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