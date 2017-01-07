Тюменских водителей призывают не садиться за руль в ближайшие дни

Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, сложные погодные условия, ливневый снегопад и понижение температуры привели в Тюменской области к образованию снежного наката на проезжей части автомобильных дорог. Заметены снегом многие внутридворовые проезды, на некоторых открытых участках загородных трасс возможны снежные переметы. В условиях низкой температуры не имеют эффективности противогололедные реагенты.
ГИБДД Тюменской области призывает автомобилистов в целях обеспечения безопасности воздержаться от поездок без крайней необходимости в ближайшие дни. В остальных случаях нужно быть предельно острожными, придерживаться безопасной скорости, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, а также перед совершением любых маневров.
Госавтоинспекция осуществляет постоянное взаимодействие с дорожными службами, инспекторы дорожного надзора ГИБДД контролируют работу дорожно-эксплуатационных организаций. На ближайшие дни прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха и еще одна приоритетная задача автоинспекторов — патрулирование и оказание помощи участникам движения на загородных дорогах.
Добавим, с начала нового года в Тюменской области в 38-ми дорожных авариях уже погибли девять и получили травмы 72 участника дорожного движения. Причиной трагедий и значительной части ДТП с пострадавшими стало превышение водителями безопасной скорости движения, в том числе при движении в сложных условиях, потеря контроля над движением и выезд на встречную полосу дороги.