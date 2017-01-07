Тюменских водителей призывают не садиться за руль в ближайшие дни

Добавим, с начала нового года в Тюменской области в 38-ми дорожных авариях уже погибли девять и получили травмы 72 участника дорожного движения. Причиной трагедий и значительной части ДТП с пострадавшими стало превышение водителями безопасной скорости движения, в том числе при движении в сложных условиях, потеря контроля над движением и выезд на встречную полосу дороги.