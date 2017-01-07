Свыше 11 тысяч тюменцев приняли участие в рождественских богослужениях

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России, охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более 400 полицейских, 80 членов добровольных народных дружин, около 100 представителей казачества, 38 сотрудников Управления Росгвардии по Тюменской области.
Места проведения рождественских мероприятий находились под усиленной круглосуточной охраной. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, маршруты патрулирования нарядов комплексных сил полиции были максимально приближены к православным храмам.
Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий в Рождественскую ночь не допущено. Личный состав тюменской полиции продолжает нести службу в усиленном режиме.