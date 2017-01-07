Свыше 11 тысяч тюменцев приняли участие в рождественских богослужениях

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в более чем 60 храмах и церквях Тюменской области состоялись праздничные богослужения. Участие в них приняли свыше 11 тысяч человек.

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