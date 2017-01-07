Автобус № 1 оснастили оборудованием «Ориентир» для слепых тюменцев

Специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта отмечают, что был запланирован целый комплекс мероприятий, предусматривающий 355 пунктов. Все они были выполнены. Это работы по понижению бордюрного камня с устройством пандусов, устройство парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка знаков 8.17 «Инвалид», размещение тактильных моносхем, устройство тактильной разметки, оборудование светофорных объектов звуковым маяком и кнопкой вызова…
Как сообщается на сайте администрации Тюмени, 1110 автобусов оснастили автоматическими информаторами наименований остановочных пунктов (для слабовидящих пассажиров). 380 автобусов оборудованы внешним фронтальным световым табло и внутренним салонным табло, работающим по принципу бегущей строки (для слабослышащих пассажиров). 510 автобусов оснащено откидной аппарелью и имеют пониженное расположение уровня пола (для пассажиров, использующих кресло-коляску, «опорников»).
Кроме того, в Тюмени на пассажирском транспорте общего пользования внедрено разумное приспособление для слабовидящих граждан «Говорящий город». В частности, промежуточный остановочный пункт «улица Фабричная» (в прямом и обратном направлениях), а также автобус муниципального маршрута № 1 «улица Энтузиастов — улица Таврическая» оснащены оборудованием, взаимодействующим с индивидуальным переносным устройством «Ориентир». На сегодняшний день данные устройства выданы 44 слабовидящим гражданам, а средства ориентирования «Говорящий город» установлены на 15 объектах, в том числе, социальных, культурно-досуговых, деловых.
В должностную инструкцию водителя автобуса включена обязанность по оказанию пассажирам из числа инвалидов ситуационной помощи, в том числе при посадке (высадке) в автобус.
Кроме того, с 2015 года департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города совместно с представителями региональной ячейки общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» проводятся ежемесячные проверки пассажирского транспорта на предмет соблюдения водителями автобусов правил перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, в том числе использующих кресло-коляску. Последние проводимые проверки показали динамику снижения случаев невыполнения перевозчиками требований Федерального закона.