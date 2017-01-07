Автобус № 1 оснастили оборудованием «Ориентир» для слепых тюменцев

Кроме того, в Тюмени на пассажирском транспорте общего пользования внедрено разумное приспособление для слабовидящих граждан «Говорящий город». В частности, промежуточный остановочный пункт «улица Фабричная» (в прямом и обратном направлениях), а также автобус муниципального маршрута № 1 «улица Энтузиастов — улица Таврическая» оснащены оборудованием, взаимодействующим с индивидуальным переносным устройством «Ориентир». На сегодняшний день данные устройства выданы 44 слабовидящим гражданам, а средства ориентирования «Говорящий город» установлены на 15 объектах, в том числе, социальных, культурно-досуговых, деловых.