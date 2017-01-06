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В тюменском Онкоцентре открылась художественная выставка

6 января 2017, 09:07
В тюменском «Медицинском городе» проходит художественная выставка учащихся детской школы искусств «Гармония». На двух стендах представлено около 25 работ — живопись и графика.
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Тюмень

«Авторы картин — дети в возрасте от 7 до 15 лет. Для них это возможность показать свое творчество. Уже сейчас мы готовимся к следующей, которая станет частью проекта „Новогодний креатив“. В приемном и детском отделении Онкоцентра будет размещено около 20 работ», — рассказала замдиректора по организационно-массовой работе детской школы искусств «Гармония» Алена Варушкина.

Отметим, что руководство и воспитанники ДШИ «Гармония» не в первый раз организуют творческие мероприятия в Медгороде. В начале декабря они провели праздничный концерт, посвященный 70-летию онкологической службы Тюменской области.

#Новости#Медицинский город#Тюмень#Онкоцентр#Марина#Общество
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