В тюменском Онкоцентре открылась художественная выставка

«Авторы картин — дети в возрасте от 7 до 15 лет. Для них это возможность показать свое творчество. Уже сейчас мы готовимся к следующей, которая станет частью проекта „Новогодний креатив“. В приемном и детском отделении Онкоцентра будет размещено около 20 работ», — рассказала замдиректора по организационно-массовой работе детской школы искусств «Гармония» Алена Варушкина.