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В Тюмени задержан подозреваемый в незаконном хранении «соли»

6 января 2017, 11:32
Тюменские полицейские на одной из улиц областного центра задержали нигде официально не трудоустроенного жителя Тюмени 1976 года рождения.
Сюжет
Полиция

Тюменские полицейские на одной из улиц областного центра задержали нигде официально не трудоустроенного жителя Тюмени 1976 года рождения.

В присутствии понятых при личном досмотре у задержанного изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом синтетического происхождения, которое направили на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что в свертке находилась «соль», общей массой около шести граммов.

Как установили стражи правопорядка, молодой человек сам употреблял наркотики, и обнаруженная при нем «соль» предназначалась для личного использования.

Напомним, что за незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

#Новости#Полиция#Тюмень#Наркотики#Марина#Происшествия
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