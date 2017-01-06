В Тюмени задержан подозреваемый в незаконном хранении «соли»

Тюменские полицейские на одной из улиц областного центра задержали нигде официально не трудоустроенного жителя Тюмени 1976 года рождения.
В присутствии понятых при личном досмотре у задержанного изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом синтетического происхождения, которое направили на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что в свертке находилась «соль», общей массой около шести граммов.
Как установили стражи правопорядка, молодой человек сам употреблял наркотики, и обнаруженная при нем «соль» предназначалась для личного использования.
Напомним, что за незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.