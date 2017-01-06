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Сводка ДТП за сутки: четыре человека травмированы

6 января 2017, 12:19
ДТП произошло в третьем часу дня на улице Герцена, 84/2. Столкнулись автомобили Honda CR-V и Mercedes. По предварительным данным, водитель японского внедорожника при развороте не пропустил встречный автомобиль.
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Тюмень

ДТП произошло в третьем часу дня на улице Герцена, 84/2. Столкнулись автомобили Honda CR-V и Mercedes. По предварительным данным, водитель японского внедорожника при развороте не пропустил встречный автомобиль.

В результате происшествия пассажирки «Мерседеса», 47-ми лет и 71 года получили ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Всего, по информации пресс-службы областной ГИБДД, за прошедшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, в них травмированы четыре человека.

Около половины четвертого часа дня на улице Широтной, 80 автомобиль Honda Civic сбил пешехода. Предварительно, 47-ми летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, у неё ушиб колена.

В пятом часу вечера в районе дома № 15а на улице Трактовой в Тюмени произошло столкновение автомобилей Kia cee’d и Renault Logan. Причиной происшествия стало несоблюдение безопасной дистанции движения. В ДТП пострадал 69-летний водитель Renault, у мужчины ушиб шейного отдела позвоночника.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Марина#Общество
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