Сводка ДТП за сутки: четыре человека травмированы

ДТП произошло в третьем часу дня на улице Герцена, 84/2. Столкнулись автомобили Honda CR-V и Mercedes. По предварительным данным, водитель японского внедорожника при развороте не пропустил встречный автомобиль.
В результате происшествия пассажирки «Мерседеса», 47-ми лет и 71 года получили ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.
Всего, по информации пресс-службы областной ГИБДД, за прошедшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, в них травмированы четыре человека.
Около половины четвертого часа дня на улице Широтной, 80 автомобиль Honda Civic сбил пешехода. Предварительно, 47-ми летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, у неё ушиб колена.
В пятом часу вечера в районе дома № 15а на улице Трактовой в Тюмени произошло столкновение автомобилей Kia cee’d и Renault Logan. Причиной происшествия стало несоблюдение безопасной дистанции движения. В ДТП пострадал 69-летний водитель Renault, у мужчины ушиб шейного отдела позвоночника.