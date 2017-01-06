Роспотребнадзор изъял из продажи более 420 литров лосьонов

В Тюменской области с 26 декабря проверено 189 объектов торговли. В некоторых магазинах продавалась спиртосодержащая непищевая продукция (лосьоны «Боярышник», «Огуречный», спирт этиловый 95% и др.), розничная торговля которой должна быть приостановлена.
По информации пресс-службы областного Роспотребнадзора, запрещенная к реализации продукция обнаружена в объектах торговли ИП Макаровой О.Р. (Тобольск), ИП Садыкова А.Г.о. (Тюмень), ООО «Каспий 7» (Тюмень), ООО «Рубин» (Тюмень), ООО «Три медведя» (Тюмень) и ряде других.
Из оборота изъято более 420 литров спиртосодержащей непищевой продукции, это более четырех тысяч бутылок. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
Также за указанный период в трех торговых объектах установлена реализация пищевых добавок-ароматизаторов («Пшеничная», «Наполеон», «Хлебный») с содержанием этилового спирта 45%, общим объемом 15,5 литров, розничная продажа которых не разрешена законодательством в сфере технического регулирования. Указанная продукция изъята из оборота, в отношении хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях.