Роспотребнадзор изъял из продажи более 420 литров лосьонов

Также за указанный период в трех торговых объектах установлена реализация пищевых добавок-ароматизаторов («Пшеничная», «Наполеон», «Хлебный») с содержанием этилового спирта 45%, общим объемом 15,5 литров, розничная продажа которых не разрешена законодательством в сфере технического регулирования. Указанная продукция изъята из оборота, в отношении хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях.