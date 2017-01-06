«Продавец» автозапчастей похитил у тюменцев 74 тысячи рублей

Мужчина размещал на сайтах в сети Интернет объявления о продаже автозапчастей, потерпевшие, желая сделать покупку, переводили денежные средства на карту злоумышленника, после чего он исчезал. Задержанный был убедителен при общении с потенциальным покупателем, отправлял фотографии несуществующего товара, а также копии документов, удостоверяющих личность на чужие имена и фамилии.