nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Продавец» автозапчастей похитил у тюменцев 74 тысячи рублей

6 января 2017, 17:21
Тюменскими полицейскими задержан ранее не судимый нигде официально не трудоустроенный житель областного центра 1988 года рождения.
Сюжет
Полиция

Тюменскими полицейскими задержан ранее не судимый нигде официально не трудоустроенный житель областного центра 1988 года рождения.

Мужчина размещал на сайтах в сети Интернет объявления о продаже автозапчастей, потерпевшие, желая сделать покупку, переводили денежные средства на карту злоумышленника, после чего он исчезал. Задержанный был убедителен при общении с потенциальным покупателем, отправлял фотографии несуществующего товара, а также копии документов, удостоверяющих личность на чужие имена и фамилии.

Как пояснили в пресс-службе городской полиции, в настоящее время установлено три факта преступной деятельности фигуранта. Все потерпевшие — жители различных регионов Российской Федерации, общая сумма похищенных денежных средств составила 74 000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

#Новости#Полиция#Мошенничество#Тюмень#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25