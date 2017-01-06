«Продавец» автозапчастей похитил у тюменцев 74 тысячи рублей

Тюменскими полицейскими задержан ранее не судимый нигде официально не трудоустроенный житель областного центра 1988 года рождения.
Мужчина размещал на сайтах в сети Интернет объявления о продаже автозапчастей, потерпевшие, желая сделать покупку, переводили денежные средства на карту злоумышленника, после чего он исчезал. Задержанный был убедителен при общении с потенциальным покупателем, отправлял фотографии несуществующего товара, а также копии документов, удостоверяющих личность на чужие имена и фамилии.
Как пояснили в пресс-службе городской полиции, в настоящее время установлено три факта преступной деятельности фигуранта. Все потерпевшие — жители различных регионов Российской Федерации, общая сумма похищенных денежных средств составила 74 000 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.