На улице Спорта нашли «резиновую» квартиру

Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе. Так, в ходе отработки жилого сектора на административном участке участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени выявил очередной факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет.
По информации пресс-службы городской полиции, ранее не судимый пенсионер 1954 года рождения незаконно регистрировал в своем доме, расположенном по улице Спорта, иностранных граждан. За денежное вознаграждение в размере 500 рублей, мужчина в общей сложности зарегистрировал 47 уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать на их жилплощади они не будут.
Дознавателем отдела полиции № 2 в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Тюменцу грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.