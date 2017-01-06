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На улице Спорта нашли «резиновую» квартиру

6 января 2017, 14:59
Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе. Так, в ходе отработки жилого сектора на административном участке участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени выявил очередной факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет.
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Тюмень

Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе. Так, в ходе отработки жилого сектора на административном участке участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени выявил очередной факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет.

По информации пресс-службы городской полиции, ранее не судимый пенсионер 1954 года рождения незаконно регистрировал в своем доме, расположенном по улице Спорта, иностранных граждан. За денежное вознаграждение в размере 500 рублей, мужчина в общей сложности зарегистрировал 47 уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать на их жилплощади они не будут.

Дознавателем отдела полиции № 2 в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Тюменцу грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

#Новости#Резиновые квартиры#Мигранты#Тюмень#Недвижимость#Марина#Общество
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