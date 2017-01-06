На улице Спорта нашли «резиновую» квартиру

Дознавателем отдела полиции № 2 в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Тюменцу грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.