Какие развлечения предлагают тюменцам накануне Рождества?

Всем ребятам предстоит побывать в гостях у Снеговика в 13 часов на площади Дома культуры «Поиск» (Александра Пушкина, 10). Их ждут множество интересных загадок и игр, а самым главным заданием будет — конкурс на лучшую снежную фигуру.