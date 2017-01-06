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Какие развлечения предлагают тюменцам накануне Рождества?

6 января 2017, 10:34
В преддверии праздника Рождества Христова в Тюмени продолжается череда новогодних и рождественских мероприятий.
Сюжет
Тюмень

В преддверии праздника Рождества Христова в Тюмени продолжается череда новогодних и рождественских мероприятий.

Участников мероприятия «Рождественские забавы» на уличной площади Дома культуры «Орфей» (Шахлина, 20) в 12 часов ждут гадания, разучивание колядок, костюмированное шествие с Вифлеемской звездой, колядование.

В 12 часов за чашечкой горячего чая каждый из пришедших на праздник в Центр культуры и искусства «Современник» (Олимпийская, 9) сможет создать своего рождественского ангелочка совместно с участниками клуба «Источник».

Всем ребятам предстоит побывать в гостях у Снеговика в 13 часов на площади Дома культуры «Поиск» (Александра Пушкина, 10). Их ждут множество интересных загадок и игр, а самым главным заданием будет — конкурс на лучшую снежную фигуру.

Волшебная сказка-игра для самых маленьких «Новогодний теремок» начнется в Молодежном театре «Ангажемент» (Олимпийская, 8-а) в 10 и 12 часов в уютном помещении малого зала, который и сам напоминает теремок. Стоимость билетов: 300 рублей.

Здесь же в 11 часов и 14 часов начнется спектакль «День рождения Снегурочки». Стоимость билетов: 250 рублей.

#Новости#Рождество#Тюмень#Новый год-2017#Марина#Общество
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