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Водители легковушек погибли на трассе Тюмень — Омск

5 января 2017, 18:08
Два человека погибли и один человек травмирован в результате ДТП, произошедшего вчера, 4 января, в 9.00 на 148-ом километре автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе.
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Тюмень

Здесь произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада-Приора» и Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, в условиях недостаточной видимости во время снегопада, водитель «Приоры», совершая обгон, выехал на встречку.

В результате ДТП 25-летний водитель «Лады» и 57-летний водитель Chevrolet, проживавшие в Заводоуковском и Омутинском районах, погибли на месте. 56-летняя пассажирка Chevrolet с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами ребер и грудины госпитализирована в Омутинскую районную больницу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, движение по федеральной трассе Тюмень-Омск не перекрывалось. Работавший на месте происшествия наряд ДПС осуществлял регулировочные действия, пропуская транспорт по одной полосе движения в реверсивном порядке. Обстоятельства трагедии выясняются.

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