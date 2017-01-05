Водители легковушек погибли на трассе Тюмень — Омск

Два человека погибли и один человек травмирован в результате ДТП, произошедшего вчера, 4 января, в 9.00 на 148-ом километре автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе.

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