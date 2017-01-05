Водители легковушек погибли на трассе Тюмень — Омск

Здесь произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада-Приора» и Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, в условиях недостаточной видимости во время снегопада, водитель «Приоры», совершая обгон, выехал на встречку.
В результате ДТП 25-летний водитель «Лады» и 57-летний водитель Chevrolet, проживавшие в Заводоуковском и Омутинском районах, погибли на месте. 56-летняя пассажирка Chevrolet с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами ребер и грудины госпитализирована в Омутинскую районную больницу.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, движение по федеральной трассе Тюмень-Омск не перекрывалось. Работавший на месте происшествия наряд ДПС осуществлял регулировочные действия, пропуская транспорт по одной полосе движения в реверсивном порядке. Обстоятельства трагедии выясняются.