В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за низких температур

Среднесуточная температура воздуха будет на десять и более градусов ниже климатической нормы. Преобладающая температура составит -28, -33 градуса. А ночью местами опустится до -39. Такие данные приводит сайт ГУ МЧС России по тюменской области со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Жителям области рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и использования обогревательными приборами. Сотрудники МЧС советуют не перегружать электросеть большим количеством подключаемого оборудования, следить за исправностью системы центрального отопления.