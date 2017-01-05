В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за низких температур

Среднесуточная температура воздуха будет на десять и более градусов ниже климатической нормы. Преобладающая температура составит -28, -33 градуса. А ночью местами опустится до -39. Такие данные приводит сайт ГУ МЧС России по тюменской области со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.