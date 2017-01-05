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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за низких температур

5 января 2017, 16:38
На юге Тюменской области с 5 по 9 января местами ожидается аномально холодная погода. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Среднесуточная температура воздуха будет на десять и более градусов ниже климатической нормы. Преобладающая температура составит -28, -33 градуса. А ночью местами опустится до -39. Такие данные приводит сайт ГУ МЧС России по тюменской области со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителям области рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и использования обогревательными приборами. Сотрудники МЧС советуют не перегружать электросеть большим количеством подключаемого оборудования, следить за исправностью системы центрального отопления.

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