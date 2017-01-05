Тюменским автовладельцам советуют ограничить поездки в связи с морозами

Как сообщили в региональной ГИБДД, наряды ДПС в Тюменской области на федеральных автодорогах несут службу в усиленном режиме. Они ориентированы на оказание помощи автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации. В холодную погоду любой автомобилист может стать заложником ситуации, когда в машине заглох двигатель, либо ее унесло в кювет на скользкой дороге. В этом случае здоровье, или даже жизнь людей зависит от того, как быстро придет помощь.