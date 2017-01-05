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Тюменским автовладельцам советуют ограничить поездки в связи с морозами

5 января 2017, 19:12
Сотрудники ГИБДД рекомендуют тюменским автомобилистам ограничить поездки в связи с резким похолоданием и дальнейшим ухудшением погодных условий.
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Тюмень

Сотрудники ГИБДД рекомендуют тюменским автомобилистам ограничить поездки в связи с резким похолоданием и дальнейшим ухудшением погодных условий.

Если поездку отложить невозможно, перед выездом на дальние расстояния необходимо проверить автомобиль на предмет его технической исправности, В случае нештатных ситуаций проявляйте водительскую солидарность, оказывайте помощь и сообщайте о случившемся в ГИБДД и МЧС.

Как сообщили в региональной ГИБДД, наряды ДПС в Тюменской области на федеральных автодорогах несут службу в усиленном режиме. Они ориентированы на оказание помощи автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации. В холодную погоду любой автомобилист может стать заложником ситуации, когда в машине заглох двигатель, либо ее унесло в кювет на скользкой дороге. В этом случае здоровье, или даже жизнь людей зависит от того, как быстро придет помощь.

Автоинспекторы патрулируют загородные трассы, в том числе ночью, останавливаясь у каждого автомобиля, стоящего у обочины.

#Новости#Морозы#Дорожное движение#Тюмень#Транспорт#Инна#Общество
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