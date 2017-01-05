nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменка получила свыше 400 тысяч за вопрос знатокам на «Что? Где? Когда?»

5 января 2017, 16:17
Жительница Тюмени Наиля Латфуллина выиграла 412 тысяч рублей в финале зимней серии игр «Что? Где? Когда?» на Первом канале.
Сюжет
Тюмень

Ее вопрос про детские кубики ввел знатоков в замешательство. Игрокам вынесли шесть кубиков с картинками и буквами, которые Наиля Латфуллина купила для трехлетнего племянника. На трех были заклеены стороны. Знатокам предстояло рассказать, что там скрыто. Но они не смогли дать ответа. Один их игроков предположил, что там пустые грани, на них ничего не изображено (для того, чтобы делать пробелы между словами).

Правильный ответ был таков: на заклееных сторонах были продублированы буквы «А», «М» и «П» (чтобы дети могли составить слова «мама» и «папа»). В результате счет стал 6:5 в пользу телезрителей. Вопрос тюменки оказался решающим.

Как стало известно, Наиля Латфуллина ранее отправила организаторам проекта 27 вопросов. Из них был выбран лишь последний.

Появление тюменки на «Что? Где? Когда?» можно увидеть с одного часа 20 минут.

#Новости#Телевидение#Первый канал#Что? Где? Когда?#Тюмень#Инна#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25