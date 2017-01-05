Тюменка получила свыше 400 тысяч за вопрос знатокам на «Что? Где? Когда?»

Ее вопрос про детские кубики ввел знатоков в замешательство. Игрокам вынесли шесть кубиков с картинками и буквами, которые Наиля Латфуллина купила для трехлетнего племянника. На трех были заклеены стороны. Знатокам предстояло рассказать, что там скрыто. Но они не смогли дать ответа. Один их игроков предположил, что там пустые грани, на них ничего не изображено (для того, чтобы делать пробелы между словами).
Правильный ответ был таков: на заклееных сторонах были продублированы буквы «А», «М» и «П» (чтобы дети могли составить слова «мама» и «папа»). В результате счет стал 6:5 в пользу телезрителей. Вопрос тюменки оказался решающим.
Как стало известно, Наиля Латфуллина ранее отправила организаторам проекта 27 вопросов. Из них был выбран лишь последний.
Появление тюменки на «Что? Где? Когда?» можно увидеть с одного часа 20 минут.