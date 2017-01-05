Тюменка получила свыше 400 тысяч за вопрос знатокам на «Что? Где? Когда?»

Ее вопрос про детские кубики ввел знатоков в замешательство. Игрокам вынесли шесть кубиков с картинками и буквами, которые Наиля Латфуллина купила для трехлетнего племянника. На трех были заклеены стороны. Знатокам предстояло рассказать, что там скрыто. Но они не смогли дать ответа. Один их игроков предположил, что там пустые грани, на них ничего не изображено (для того, чтобы делать пробелы между словами).