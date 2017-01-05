На трассе Тюмень-Каменка погибли два водителя

Также вчера, 4 января, произошла авария, в которой пострадали двое детей. ДТП спровоцировала нетрезвая тюменка. В девятом часу вечера у дома № 15 по улице Суходольской она проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора на автомобиле Honda. В результате произошло столкновение с автомобилем Mercedes. В аварии пострадали двое маленьких пассажиров немецкой иномарки. Четырехлетняя девочка перевозилась в детском автокресле, она получила ушиб колена и ссадину лба. Малышка от удара разбила головой боковое стекло в автомобиле. Восьмилетняя пассажирка Mercedes получила ушиб брюшной стенки, она перевозилась с использованием ремня безопасности и устройства «Фэст». 28-летняя водитель Honda находилась в состоянии опьянения. Она сообщила автоинспекторам, что выпила перед поездкой пару бутылок пива. В Honda находился муж нетрезвой автомобилистки. Он уже был лишен права управления транспортом за пьяную езду.