На трассе Тюмень-Каменка погибли два водителя

На 16-м километре автодороги Тюмень-Каменка вчера, 4 января, около 23.00 произошла трагедия. Как рассказала начальник отдела пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова, здесь столкнулись Chevrolet и Toyota. По предварительным данным, водитель Chevrolet не справился с управлением автомобиля. Машину вынесло на встречку. В результате сильного удара погибли оба водителя — 46-летний водитель Chevrolet и 54-летний водитель Toyota. 19-летняя пассажирка Chevrolet получила переломы бедра, руки и травмы головы.
Также вчера, 4 января, произошла авария, в которой пострадали двое детей. ДТП спровоцировала нетрезвая тюменка. В девятом часу вечера у дома № 15 по улице Суходольской она проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора на автомобиле Honda. В результате произошло столкновение с автомобилем Mercedes. В аварии пострадали двое маленьких пассажиров немецкой иномарки. Четырехлетняя девочка перевозилась в детском автокресле, она получила ушиб колена и ссадину лба. Малышка от удара разбила головой боковое стекло в автомобиле. Восьмилетняя пассажирка Mercedes получила ушиб брюшной стенки, она перевозилась с использованием ремня безопасности и устройства «Фэст». 28-летняя водитель Honda находилась в состоянии опьянения. Она сообщила автоинспекторам, что выпила перед поездкой пару бутылок пива. В Honda находился муж нетрезвой автомобилистки. Он уже был лишен права управления транспортом за пьяную езду.
Аварийность на дорогах резко увеличивается с началом снегопада. ГИБДД рекомендует водителям выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, избегать резкого маневрирования на дорогах и быть внимательнее в пути.