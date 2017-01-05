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Четыре причины заглянуть на Рождественскую распродажу недвижимости

5 января 2017, 10:56
Почему вам точно нужно быть на распродаже шестого января?
Сюжет
Тюмень

Почему вам точно нужно быть на распродаже шестого января?

Уникальные скидки

В этот день будут представлены скидки до 500 000 рублей на квартиры в новостройках, вторичное жилье и загородную недвижимость. Не готовы купить сейчас — бронируйте, цена сохранится.

Бесплатные консультации

Под одной крышей будут собраны 15 застройщиков, 21 банк, эксперты по недвижимости, финансам и страхованию, юристы. Вы бесплатно получите ответы на вопросы, связанные с покупкой, продажей и арендой жилой и коммерческой недвижимости, ипотекой, страхованием и юридическими аспектами.

Сниженные ставки по ипотеке

Выгодные предложения от крупнейших банков: посетителям будут доступны сниженные ставки по ипотеке до -1%. Эксперты прямо на месте объективно расскажут о действующих ипотечных программах и помогут подобрать подходящую.

Праздничная обстановка

Гостей ждет рождественская атмосфера, тематическая площадка для фотографирования с бесплатной печатью фотографий и детская развлекательная зона.

Приходите всей семьей за выгодным рождественским подарком 6 января с 10.00 до 17.00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142).

#Новости#Распродажа недвижимости#Этажи#Тюмень#Недвижимость#Марина#Общество
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