Внедорожник въехал в дерево, пострадал трехлетний ребенок

На 229-м километре дороги Тюмень-Омск в Голышмановском районе столкнулись автомобиль Toyota и грузовик Volvo. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Его машину вынесло на полосу встречного движения, прямо под встречную фуру. 47-летняя водитель и 26-летняя пассажирка Toyota получили переломы ребер, сотрясения головного мозга и ушибы.