Внедорожник въехал в дерево, пострадал трехлетний ребенок

В результате ДТП она получила закрытый перелом голени. Сотрясение головного мозга получил трехлетний ребенок. Мальчик находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности.
Подобная авария произошла в девятом часу вечера на 41-ом километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. 30-летняя водитель Hyundai, не справившись с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. Женщина получила ушиб грудной клетки и переломы ребер.
Во втором часу дня на Камчатской в Тюмени в салоне автобуса «МАЗ» упал пассажир. 60-летняя женщина получила ушиб грудной клетки. Обстоятельства этого происшествия сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
На 229-м километре дороги Тюмень-Омск в Голышмановском районе столкнулись автомобиль Toyota и грузовик Volvo. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Его машину вынесло на полосу встречного движения, прямо под встречную фуру. 47-летняя водитель и 26-летняя пассажирка Toyota получили переломы ребер, сотрясения головного мозга и ушибы.
Аналогичная авария произошла в третьем часу дня в Уватском районе. «ВАЗ» 14-й модели выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями BMW и Lexus. В результате аварии 35-летний водитель «четырнадцатой» и 32-летний водитель BMW получили множественные ушибы.
Opel и Volkswagen столкнулись на Водопроводной, 16 в Тюмени. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение правил очередности проезда водителем Opel. Пострадала 41-летняя водитель Volkswagen: у женщины перелом предплечья.
В связи со снегопадом и похолоданием Госавтоинспекция просит водителей быть особо внимательными на дороге. В условиях недостаточной видимости и на скользкой дороге увеличивать дистанцию, снижать скорость движения, не допускать резких маневров при обгонах и перестроении.