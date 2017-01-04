Преодолевать страхи «особым детям» помогает центр «Семья»

Во время занятий, проходящих несколько раз в неделю, дети занимаются с психологом и логопедом. Они развивают навыки социального взаимодействия, расширяют свой словарный запас, а также работают над звукопроизношением, тренируют внимание и усидчивость, сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Яркими моментами в занятиях для таких детей стали выездные мероприятия, организованные центром. Во время экскурсий ребята посетили конный клуб, страусиную ферму, контактный зоопарк. Дети вместе со своими родителями смогли познакомиться с разными представителями животного мира, пообщаться со сверстниками, преодолеть свои страхи.