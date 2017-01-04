Андрей Добрынин: Уделите детям время!

Когда ребенок еще мал, он естественно тянется к общению с родителями, и тут надо просто идти навстречу приглашениям ребенка. Не игнорировать его просьбы. Подросток уже не настолько прост, чтобы так явно привлекать к себе родительское внимание, но он по-прежнему нуждается в советах, человеческом участии взрослого человека, мамы или папы, в его повседневной жизни. Поэтому не надо дожидаться от подростка инициативы. Нужно самому предлагать ребенку то, что способно его заинтересовать и в то же время будет интересно и вам самим.