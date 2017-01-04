Андрей Добрынин: Уделите детям время!

«Два-один» — с таким счетом закончилась в 2016 году в Тюмени «перестрелка» между ЛГБТ и, так скажем, здоровыми силами общества. Как мы помним, в мае 2016 года силам общественности удалось отменить публичную акцию «Радужного дома» в сквере Комсомольский. Позже администрация города Тюмени предотвратила акции, назначенные на единый день голосования 18 сентября. Что же оказалось пропущенным?
— Областной центр «Семья» по заказу Прокуратуры Тюменской области в августе составил экспертное заключение, в котором одобрил деятельность сообщества «Дети-404», созданного с целью поддержки гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных подростков и являющегося общедоступным для детей любого возраста.
Автором проекта является журналист агентства Росбалт Елена Климова, которая в свою очередь активно поддерживается иностранными «экспортерами демократии», такими например, как американский журнал Foreign Policy», поместивший Елену Климову в список «100 мировых мыслителей современности». Создаваемые ей интернет-ресурсы и сообщества в социальных сетях с 2013 года периодически закрываются по решению суда, как вредные для здоровья и нравственного развития детей. Но в августе этого года эксперты тюменского центра социальной помощи семье и детям «Семья» Оксана Лацильник и Марина Петухова в своем исследовании сообщества «Дети-404» совместно с областной прокуратурой не просто не обнаружили нарушения закона, но и рекомендовали его для детей с 12 лет.
Так как центр «Семья» является структурным подразделением Департамента социального развития Тюменской области, три родительские общественные организации — «Тюменский родительский комитет», «Радость» и «Солнечный луч» обратились за разъяснениями к Ольге Кузнечевских, заместителю губернатора Тюменской области и руководителю указанного департамента.
Внимательно изучив текст экспертного заключения, расположенного на официальном сайте Роскомнадзора, специалисты «Тюменского родительского комитета» обнаружили, что два сайта из трех, являются заблокированными по решению суда. Причем судебные решения Центрального районного суда города Барнаула и Калужского районного суда Калужской области о блокировке сайтов были приняты задолго до того, как Прокуратура Тюменской области запросила на них экспертное заключение.
Вместо того, чтобы добиться закрытия сайтов ЛГБТ-детей, «тюменские детозащитники» добились лишь публикации на этих сайтах радостного сообщения с благодарностью Тюменскому областному центру «Семья» за сделанную экспертизу. Ведь теперь это заключение можно использовать для отмены судебных решений, вступивших в силу в 2016 году.
Серьезность ситуации вынудила «Тюменский родительский комитет» обратиться напрямую к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. «Мы считаем, что необходимо добиваться срочного закрытия всех интернет-сайтов, продвигающих проект „Дети-404“ в социальных сетях „ВКонтакте“ и „Фейсбук“. По нашему мнению, описанный инцидент ложится пятном на репутацию Тюменской области и требует скорейшего исправления» — написано в обращении.
Буквально в трехдневный срок в «Тюменский родительский комитет» был направлен ответ, в котором в частности сказано, что информация из Аппарата губернатора Тюменской области направлена в Прокуратуру Тюменской области и Департамент социального развития «для рассмотрения и ответа по существу». Общественники также поставили в известность уполномоченного по правам ребенка. Андрей Степанов уверен, что целесообразно провести повторную экспертизу.
6 декабря на встрече председателя ТРК Андрея Добрынина с Уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области Андреем Степановым удалось подробно обсудить сложившуюся ситуацию. Теперь делом чести, как мы считаем, является закрытие указанных интернет-ресурсов. Андрей Эдуардович с пониманием отнесся к обеспокоенности родителей пропагандой гомосексуализма детям и предложил со своей стороны приложить все усилия для устранения имеющихся нарушений. С этой целью он видит целесообразным повторный запрос на проведение экспертного исследования областным центром «Семья».
Вместе с тем «Тюменский родительский комитет» обратился в прокуратуру Тюменской области с обращением, в котором просит еще раз проверить законность деятельности интернет-сообщества «Дети-404» и привлечь к ответственности экспертов областного центра «Семья» по УК РФ Статья 307 «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Также следует упомянуть, что 5 декабря «Тюменский родительский комитет» направил в областную прокуратуру свои предложения по усилению контроля за распространением в интернете порно-сайтов. Ответа пока нет, но мы надеемся, что результатом будет адекватная реакция со стороны прокуратуры, которая должна быть нетерпима к нарушению законодательства.
Что хотели бы донести до родителей тюменские общественники в вопросе мер безопасности детей?
— Будем надеяться, что государственные органы разберутся, кто и в чем виноват, и добросовестно выполнят свою часть работы. Но есть часть ответственности, которая лежит непосредственно на самих родителях. «Тюменский родительский комитет» хотел бы напомнить родителям о необходимости принятия личных мер безопасности для своих детей. Мы все видим, насколько все опаснее становится та среда, в которой живут и воспитываются наши дети. Сегодня одна угроза появляется вслед за другой.
В таких условиях родителям нужно более тщательно интересоваться жизнью и увлечениями своих детей, подростков. Доверительный разговор, более охотный отклик на просьбы и пожелания ребенка, совместное с детьми времяпровождение — вот те меры, которые способны удержать подростка от увлечения такими вещами, как ЛГБТ-группы или группы подросткового суицида.
Как можно быть заранее уверенным в том, что с моим ребенком ничего подобного не случится? Вместо этого давайте признаемся себе честно, что мы зачастую не уделяем своим детям нужного времени для общения. На чем же тогда основана наша уверенность в безопасности ребенка? На русском «авосе»?
Когда ребенок еще мал, он естественно тянется к общению с родителями, и тут надо просто идти навстречу приглашениям ребенка. Не игнорировать его просьбы. Подросток уже не настолько прост, чтобы так явно привлекать к себе родительское внимание, но он по-прежнему нуждается в советах, человеческом участии взрослого человека, мамы или папы, в его повседневной жизни. Поэтому не надо дожидаться от подростка инициативы. Нужно самому предлагать ребенку то, что способно его заинтересовать и в то же время будет интересно и вам самим.
Улица воспитает вашего ребенка только для улицы, для себя вы можете его воспитать только если сами возьметесь за дело воспитания своего чада.
В наше время родителю не составит труда найти популярную литературу по педагогике, которая кстати является одной из гуманитарных наук, со своими авторитетами, открытиями и основополагающими постулатами т. е. не совсем простым делом. Любое усилие родителя в этом направлении не останется пустым и бесследным, а напротив, может оказаться спасительным для построения взаимоотношений со своим ребенком.
Родительский комитет разработал, а департамент образования и науки Тюменской области распространил в школах Тюменского региона методическое пособие для педагогов и родителей «Духовно-нравственные основы воспитания подростков с учетом полоролевой идентификации».
В ряду материалов, которые можно рекомендовать таким заинтересованным в повышении своего педагогического образования родителям, является совсем недавно вышедший в свет труд. Авторами-разработчиками «Духовно-нравственных основ воспитания подростков с учетом полоролевой идентификации» стали доктор педагогических наук, кандидат медицинских наук, профессор кафедры дефектологии и возрастной физиологии ТюмГУ, заместитель директора МКЦИО Малярчук Наталья Николаевна и педагог-психолог, сотрудник «Тюменского познавательно-просветительского университета здравологии» Меняйло София Александровна. Рецензентом работы выступил Чимаров Валерий Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, академик РАСН, заслуженный врач России, изобретатель СССР.
Методические материалы разработаны в рамках Комплексной программы просвещения и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков и родительской общественности в Тюменской области на 2015–2019 годы. Мы рекомендуем принять на вооружение этот труд тем родителям, у кого возникают сложности в нахождении общего языка со своим ребенком.
Давайте будем заниматься своими детьми, чтобы они в силу своей неопытности не стали чьей-то легкой добычей. В деле защиты ребенка необходимо объединять усилия и государственных ведомств, и общественности, и каждого отдельно взятого родителя. А защищать детей нужно не только в день защиты ребенка 1 июня, но все 365 дней в году.