В 2016 году 380 тысяч жителей региона записались к врачу через интернет

В пресс-службе департамента здравоохранения напомнили, что для удобства пациентов создана электронная медицинская карта — теперь все проблемы, связанные с бумажной версией (потеря, нечитаемый почерк врача) ушли в историю. В июне прошлого года на региональном портале государственных услуг запущен сервис «Личный кабинет пациента». Там частично можно посмотреть свою медицинскую документацию (к примеру, результаты анализов), следить за записью к докторам, контролировать сумму, потраченную на платные услуги, а также дистанционно сменить прикрепление к поликлинике. В 2016 году услугой «Выбор медицинской организации» воспользовались 303 человека. Предоставление записей электронной медицинской карты пациента запросили 1127 человек.