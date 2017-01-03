В 2016 году 380 тысяч жителей региона записались к врачу через интернет

Всего в 2016 году на прием к врачу через интернет записались 380 тысяч человек, через мобильное приложение — 180 тысяч человек, через инфокиоск — 120 тысяч человек. Единый центр записи выбрали 198 тысяч человек.
В пресс-службе департамента здравоохранения напомнили, что для удобства пациентов создана электронная медицинская карта — теперь все проблемы, связанные с бумажной версией (потеря, нечитаемый почерк врача) ушли в историю. В июне прошлого года на региональном портале государственных услуг запущен сервис «Личный кабинет пациента». Там частично можно посмотреть свою медицинскую документацию (к примеру, результаты анализов), следить за записью к докторам, контролировать сумму, потраченную на платные услуги, а также дистанционно сменить прикрепление к поликлинике. В 2016 году услугой «Выбор медицинской организации» воспользовались 303 человека. Предоставление записей электронной медицинской карты пациента запросили 1127 человек.
В мобильном приложении «Медицина72» существует также дополнительный раздел профилактической направленности — «Послы жизни», где пациенты или их родственники могут следить за различными показателями организма. Так, показатель «Давление и пульс» отслеживает 1854 человека, а показатель «Глюкоза» — 327 человек. 402 человека активно пользуются разделом «Медикаменты». В Тюменской области есть уже 94 пары «Попечитель — Подопечный»: жители области следят онлайн за показателями здоровья своих пожилых родственников. В будущем такая возможность будет разработана для пациентов с хроническими заболеваниями — за их показателями сможет следить лечащий врач.
«На 2017 год запланировано внедрение электронной медицинской карты в стационарах, так как пилотный проект по данному направлению проходит успешно. Также разрабатывается система для электронной выписки рецепта, который опять же исключит проблему потери или подделки», — отметили в департаменте.
Разобраться во всех медицинских нововведениях пользователям интернет-портала NashGorod.ru готова помочь руководитель регионального департамента здравоохранения Инна Куликова. Задать ей вопрос можно в разделе «Консультанты».