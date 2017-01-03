Тюменцы отправили Деду Морозу в Великий Устюг около 600 писем

Больше всего писем и открыток попало в почтовый ящик с 19 по 25 декабря — более двухсот штук. Как сообщили в пресс-службе Тюменского филиала «Почты России», все письма были отправлены в резиденцию Деда Мороза — в Великий Устюг.
Для получения ответного письма от Деда Мороза необходимо было до 25 декабря принести свое послание для главного зимнего волшебника в отделение связи и опустить в специальный ящик, при этом обязательно надо было указать на конверте правильный обратный адрес и наклеить марку.
«Все письма, адресованные Дедушке Морозу, были обработаны и отправлены в Великий Устюг, — говорит директор Тюменского филиала „Почты России“ Андрей Ершов. — Некоторые дети делали конверты сами: украшали их наклейками, разрисовывали и подписывали. Другие — запечатывали свои послания в специальные конверты, на которых типографским способом уже указан адрес российского Деда Мороза».