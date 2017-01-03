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Премьера нового мастер-класса «Как управлять продажами?»

3 января 2017, 09:08
Мастер-класс «Как управлять продажами?» от обладателя премии «Коммерческий директор года», автора книг «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана» Максима Батырева пройдет в Тюмени 30 января.
Сюжет
Тюмень

— Дошли до пика продаж, а дальше никак?

— Ждете инструкций по поиску клиентов?

— Не верите в волшебные семинары и тренинги?

Этот уникальный, абсолютно авторский курс создан по запросам клиентов Batyrev Consulting Group и другой бизнес-школы. На мастер-классе не будет книжных теорий и рассуждений — только практические инструменты.

Максим Батырев прошел путь от курьера до члена правления, вывел компанию с последнего места на первое и удерживал лидерство несколько лет. Он знает все о планировании и готов вооружить тюменцев инструментами управления продаж.

«Мы вернем деньги каждому, кто скажет, что семинар не был полезным и прикладным к российской действительности», — обещают организаторы.

Количество мест ограничено, регистрация и подробности тут.

Бесплатная горячая линия: 8 (800)-700-95-31.

#Новости#Мастер-класс#Тюмень#Таня#Общество
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