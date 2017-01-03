Премьера нового мастер-класса «Как управлять продажами?»

— Дошли до пика продаж, а дальше никак?
— Ждете инструкций по поиску клиентов?
— Не верите в волшебные семинары и тренинги?
Этот уникальный, абсолютно авторский курс создан по запросам клиентов Batyrev Consulting Group и другой бизнес-школы. На мастер-классе не будет книжных теорий и рассуждений — только практические инструменты.
Максим Батырев прошел путь от курьера до члена правления, вывел компанию с последнего места на первое и удерживал лидерство несколько лет. Он знает все о планировании и готов вооружить тюменцев инструментами управления продаж.
«Мы вернем деньги каждому, кто скажет, что семинар не был полезным и прикладным к российской действительности», — обещают организаторы.
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