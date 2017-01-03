Малыши дали мамам встретить Новый год: под бой курантов никто не родился

Доктора Ишима сообщают, что у них в первый день 2017 на свет появились два мальчика и три девочки. Первым родился мальчик — в 2.25. В Тобольске за новогоднюю ночь родились три мальчика и одна девочка. При этом одна семья получила двойной новогодний подарок — у них появилась двойня, мальчик и девочка.