Малыши дали мамам встретить Новый год: под бой курантов никто не родился

В 6.45 появился на свет мальчик во втором роддоме, в 8.20 первый ребенок родился в первом акушерском отделении Перинатального центра — тоже мальчик. Первая в 2017 году девочка появилась на свет только в 9.35 в третьем роддоме.
«Если брать последние часы перед новым годом и до обеда первого января, то в областной столице на свет появилось 14 мальчиков и 15 девочек», — отмечает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Доктора Ишима сообщают, что у них в первый день 2017 на свет появились два мальчика и три девочки. Первым родился мальчик — в 2.25. В Тобольске за новогоднюю ночь родились три мальчика и одна девочка. При этом одна семья получила двойной новогодний подарок — у них появилась двойня, мальчик и девочка.