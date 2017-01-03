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Малыши дали мамам встретить Новый год: под бой курантов никто не родился

3 января 2017, 13:29
Малыши дали мамам отметить Новый год: непосредственно под бой курантов в роддомах Тюмени никто на свет не появился. Первый ребенок 2017 года родился во втором отделении Перинатального центра в 2 часа ночи.
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Дети

В 6.45 появился на свет мальчик во втором роддоме, в 8.20 первый ребенок родился в первом акушерском отделении Перинатального центра — тоже мальчик. Первая в 2017 году девочка появилась на свет только в 9.35 в третьем роддоме.

«Если брать последние часы перед новым годом и до обеда первого января, то в областной столице на свет появилось 14 мальчиков и 15 девочек», — отмечает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Доктора Ишима сообщают, что у них в первый день 2017 на свет появились два мальчика и три девочки. Первым родился мальчик — в 2.25. В Тобольске за новогоднюю ночь родились три мальчика и одна девочка. При этом одна семья получила двойной новогодний подарок — у них появилась двойня, мальчик и девочка.

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