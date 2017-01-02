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В ДТП с тремя автомобилями погибла тюменка

2 января 2017, 13:21
За два неполных дня нового года на тюменских дорогах погибли два человека. В обоих случаях водители не выбрали безопасную скорость и потеряли контроль над автомобилями.

Сегодня около семи часов утра на 375-м км автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. В результате ДТП на месте скончался 27-летний пассажир Toyota. 23-летний пассажир этого автомобиля получил перелом бедра. По имеющейся информации, на полосу встречного движения выехал автомобиль Toyota.

1 января на 10-м км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский в столкновении трех автомобилей погибла женщина 39-ти лет. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Daewoo Nexia. Из-за неверно выбранной скорости 41-летний мужчина потерял контроль над автомобилем. Daewoo выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Nissan и Mazda. От полученных травм на месте скончалась пассажирка Nissan. У 16-летней пассажирки этого автомобиля травма живота. Водитель Daewoo госпитализирован с переломом ноги.

Около полуночи на 253-м км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль ВАЗ 2109 въехал в опору ЛЭП. Сотрудники ГИБДД установили, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения 30-летний мужчина не имеет. Врачи диагностировали у него переломы ребер и травму голову.

Около двух часов ночи в Тобольском районе съехал с дороги и въехал в опору ЛЭП автомобиль Geely. 32-летний водитель получил ушибы руки.

В шесть часов вечера на 97-м км автодороги Тюмень-Омск в Заводоуковском районе столкнулись автомобили ВАЗ 2114, Honda и Subaru. По предварительным данным, «Лада» выехала на полосу встречного движения. Водитель «четырнадцатой» пояснил, что не справился с управлением автомобилем. В аварии перелом грудной клетки получила 54-летняя пассажирка Honda.

На 23-м км автодороги Голышманово — Аромашево столкнулись автомобили Hyundai и Renault. В результате аварии ушибы и травму головы получила 54-летняя пассажирка Renault. Предварительно, водитель Hyundai потерял контроль над автомобилем из-за слишком высокой скорости.

В семь часов вечера на 111-м км автодороги Тюмень-Омск столкнулись Daewoo Nexia, Skoda и грузовой автомобиль Volvo. По имеющейся информации, аварию спровоцировал водитель Nexia, чей автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП он получил ушиб грудной клетки.

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