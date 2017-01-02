В ДТП с тремя автомобилями погибла тюменка

1 января на 10-м км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский в столкновении трех автомобилей погибла женщина 39-ти лет. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Daewoo Nexia. Из-за неверно выбранной скорости 41-летний мужчина потерял контроль над автомобилем. Daewoo выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Nissan и Mazda. От полученных травм на месте скончалась пассажирка Nissan. У 16-летней пассажирки этого автомобиля травма живота. Водитель Daewoo госпитализирован с переломом ноги.