Тюменцы начали 2017 год с пробежки трезвости

Егор Кузьмин, один из организаторов пробежки, рассказал, что в этот день подобную акцию независмио друг от друга провели приверженцы здорового образа жизни в нескольких городах России и даже за рубежом. «Наши соотечественники сделали пробежку в Таилнде, — сообщил Егор, — В Тюмени к нам присоединились гости от организации „Трезвый Урал“ и моржи. Все пришли бодрые и в отличном настроении».