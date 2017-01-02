Тюменцы начали 2017 год с пробежки трезвости

По замыслу организаторов, мероприятие прошло в формате дружеской встречи. К пробежке присоединились тюменцы разных возрастов и профессий.
Фото: Евгений Шаров
Дистанция пробежки составила около полутора километров. После небольшой разминки участники забега вышли на старт. После финиша те, кто решился развенчать мифа о том, что 1 января — день всеобщего новогоднего похмелья, получили на память значки «Ломаем стереотипы. 1 января — день без похмелья».
Фото: Евгений Шаров
Егор Кузьмин, один из организаторов пробежки, рассказал, что в этот день подобную акцию независмио друг от друга провели приверженцы здорового образа жизни в нескольких городах России и даже за рубежом. «Наши соотечественники сделали пробежку в Таилнде, — сообщил Егор, — В Тюмени к нам присоединились гости от организации „Трезвый Урал“ и моржи. Все пришли бодрые и в отличном настроении».
Фото: Евгений Шаров
В следующем году организаторы надеются сделать пробежку еще более масштабной и многочисленной.