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Тюменцы начали 2017 год с пробежки трезвости

2 января 2017, 16:22
Тюменцы начали новый год с забега трезвости. Утром 1 января на пробежку на Цветной бульвар вышли около 40 сторонников здорового образа жизни.
Сюжет
Тюмень

По замыслу организаторов, мероприятие прошло в формате дружеской встречи. К пробежке присоединились тюменцы разных возрастов и профессий.

Фото: Евгений Шаров

Дистанция пробежки составила около полутора километров. После небольшой разминки участники забега вышли на старт. После финиша те, кто решился развенчать мифа о том, что 1 января — день всеобщего новогоднего похмелья, получили на память значки «Ломаем стереотипы. 1 января — день без похмелья».

Фото: Евгений Шаров

Егор Кузьмин, один из организаторов пробежки, рассказал, что в этот день подобную акцию независмио друг от друга провели приверженцы здорового образа жизни в нескольких городах России и даже за рубежом. «Наши соотечественники сделали пробежку в Таилнде, — сообщил Егор, — В Тюмени к нам присоединились гости от организации „Трезвый Урал“ и моржи. Все пришли бодрые и в отличном настроении».

Фото: Евгений Шаров

В следующем году организаторы надеются сделать пробежку еще более масштабной и многочисленной.

#Новости#Тюмень#Коля#Общество
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