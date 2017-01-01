Теракт в Турции: человек в костюме Санты расстрелял посетителей ночного клуба

Как сообщают федеральные СМИ, террорист сперва застрелил двух человек -полицейского и гражданское лицо, а потом вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу. В помещении находились порядка 600 человек. Некоторые очевидцы, впрочем, сообщают, что нападавших в костюмах Санта-Клауса было несколько, и они кричали на арабском языке.