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Теракт в Турции: человек в костюме Санты расстрелял посетителей ночного клуба

1 января 2017, 12:28
Первый теракт 2017 года произошел в Турции в ночь на 1 января. Неизвестный в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу по посетителям ночного клуба в Стамбуле. По последним данным, погибли 39 человек, получили ранения и были госпитализированы еще 69.

Как сообщают федеральные СМИ, террорист сперва застрелил двух человек -полицейского и гражданское лицо, а потом вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу. В помещении находились порядка 600 человек. Некоторые очевидцы, впрочем, сообщают, что нападавших в костюмах Санта-Клауса было несколько, и они кричали на арабском языке.

Газета The Guardian написала о ликвидации террориста, однако позднее эта информация была опровергнута. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил журналистам, что поиски злоумышленника продолжаются.

РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле сообщает, что среди 39 погибших нет граждан РФ. Есть ли наши соотечественники среди раненых — пока неизвестно.

#Новости#Турция#Теракт#Таня#Происшествия
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