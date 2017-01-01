Двое детей пострадали в ДТП в новогоднюю ночь

В областном центре в девять часов вечера на пересечении улиц Герцена и Первомайской столкнулись BMW 525 и Audi A4, в результате второй автомобиль столкнулся также с автобусом «МАЗ» 10-го маршрута. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение очередности проезда перекрестка водителем BMW. Его 33-летний водитель сел за руль, будучи лишенным права управления транспортом и без страхового полиса ОСАГО. В результате ДТП перелом бедра получил 19-летний водитель Audi. Кондуктор автобуса упала в салоне при столкновении, у 65-летней женщины ушиб лица.