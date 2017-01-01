Двое детей пострадали в ДТП в новогоднюю ночь

Основной причиной ДТП с тяжкими последствиями стало превышение водителями безопасной скорости движения и, как следствие, потеря контроля над управлением. Во втором часу ночи на 188-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «Москвич» 2141 и Toyota Camry. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения. Его водитель и пассажир погибли. 35-летний водитель Toyota получил перелом бедра, пассажирка иномарки — открытый перелом предплечья, травмы головы и ушибы у двух детей, 5-летнего мальчика и 9-летней девочки. Дети находились на заднем сиденье автомобиля в детских автокреслах.
На автодороге Тюмень — Омск в Голышмановском районе в шесть часов вечера в опору линии электропередачи въехал автомобиль Nissan Note. По предварительным данным, водитель был трезв, но превысил скорость и не справился с управлением. Он и 21-летний пассажир получили травмы головы, грудной клетки и позвоночника.
Около девяти часов вечера на 285-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе съехал с дороги и перевернулся автомобиль Toyota RAV4. Водитель кроссовера получил травму головы и переломы позвоночника и руки.
В областном центре в девять часов вечера на пересечении улиц Герцена и Первомайской столкнулись BMW 525 и Audi A4, в результате второй автомобиль столкнулся также с автобусом «МАЗ» 10-го маршрута. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение очередности проезда перекрестка водителем BMW. Его 33-летний водитель сел за руль, будучи лишенным права управления транспортом и без страхового полиса ОСАГО. В результате ДТП перелом бедра получил 19-летний водитель Audi. Кондуктор автобуса упала в салоне при столкновении, у 65-летней женщины ушиб лица.