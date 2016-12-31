В Тюмени ищут 68-летнего Петра Уральского

Мужчина вышел из дома по адресу проезд Солнечный, 2 около 20:30. По словам дочери, Петр Уральский был одет в черный пуховик с капюшоном. По ее словам, у отца есть проблемы с памятью. Родственники уже подали заявление в полицию. Всех, кому что-либо известно о том, где находится Петр Уральский, просят сообщить в полицию по номеру 02, либо родственникам по телефону 8(919)938-58-47.