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В Тюмени ищут 68-летнего Петра Уральского

31 декабря 2016, 14:48
Тюменца Петра Уральского разыскивают родственники и полиция. Накануне, 30 декабря, 68-летний мужчина ушел из дома во 2-м Заречном микрорайоне и пропал.
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Полиция

Тюменца Петра Уральского разыскивают родственники и полиция. Накануне, 30 декабря, 68-летний пенсионер ушел из дома во 2-м Заречном микрорайоне и пропал.

Мужчина вышел из дома по адресу проезд Солнечный, 2 около 20:30. По словам дочери, Петр Уральский был одет в черный пуховик с капюшоном. По ее словам, у отца есть проблемы с памятью. Родственники уже подали заявление в полицию. Всех, кому что-либо известно о том, где находится Петр Уральский, просят сообщить в полицию по номеру 02, либо родственникам по телефону 8(919)938-58-47.

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