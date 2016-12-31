Тюменский водоканал готов к работе в новогодние праздники

Тюменский водоканал обеспечил готовность к новогодним праздникам.
По статистике, жители областного центра 31 декабря потребляют на 10–15% больше воды, чем в другие дни года, а 1 января — на 10–15% меньше. Такое значительное потребление воды — это серьезная нагрузка на городскую водопроводно-канализационную систему, поэтому коммунальщики в это время переходят на усиленный режим работы.
Для стабильной работы очистных сооружений и обеспечения всех потребностей города в воде, на водозаборах формируется максимально возможный запас воды к периоду пиковых нагрузок.
«В рамках подготовки к праздникам мы провели проверку аварийного запаса, подготовились к тому, чтобы девять дней работать практически в автономном режиме. Бригады укомплектованы, сформирован необходимый запас материалов на складах, установлено дежурство руководства на все новогодние праздники. Главная задача — обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение города, чтобы тюменцы без хлопот встретили Новый год», — сообщил руководитель пресс-службы тюменского водоканала Иван Камельских.
Подать заявку и узнать всю интересующие информацию об услугах холодного водоснабжения и водоотведения тюменцы как и в обычные дни могут по телефону информационно-справочной службы тюменского водоканала: 540–940.