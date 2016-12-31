Тюменский водоканал готов к работе в новогодние праздники

По статистике, жители областного центра 31 декабря потребляют на 10–15% больше воды, чем в другие дни года, а 1 января — на 10–15% меньше. Такое значительное потребление воды — это серьезная нагрузка на городскую водопроводно-канализационную систему, поэтому коммунальщики в это время переходят на усиленный режим работы.