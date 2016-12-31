Крупные старты по ледолазанию пройдут в Тюмени

Элитные спортсмены Николай Кузовлев и Радомир Прощенко поедут на этап Кубка мира по ледолазанию в Китай. Спортивное мероприятие пройдет с 4 по 8 января. Президент региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин отметил, что в Тюменской области находится мировая тройка спортсменов по альпинизму. Кроме того, уже на днях спортсмены совершат восхождения на Северном Тянь-Шане во всеми любимом районе Ала-арча, в рамках учебно-тренировочных сборов «Зимняя Ала-арча 2017».