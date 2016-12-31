Крупные старты по ледолазанию пройдут в Тюмени

Элитные спортсмены Николай Кузовлев и Радомир Прощенко поедут на этап Кубка мира по ледолазанию в Китай. Спортивное мероприятие пройдет с 4 по 8 января. Президент региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин отметил, что в Тюменской области находится мировая тройка спортсменов по альпинизму. Кроме того, уже на днях спортсмены совершат восхождения на Северном Тянь-Шане во всеми любимом районе Ала-арча, в рамках учебно-тренировочных сборов «Зимняя Ала-арча 2017».
Альпинистам предстоит встретить свой Новый год в горах на высоте 3200 метров. Вторые параллельные сборы пройдут на Южном Урале. Они направлены на начинающих альпинистов и соберут 18 человек с 3 по 9 января. Сборы пройдут в более комфортных условиях, но альпинисты по-настоящему почувствуют дух гор на зимних восхождениях Таганая.
Самое приятное и важное событие, по словам Тимура Гайнуллина, впервые за два года в Тюмени вновь пройдут крупные старты по ледолазанию. Мероприятие начнется 7 января на ледодроме Центра туризма и краеведения (улица Перекопская, 34). Пройдет пятый этап Кубка России по ледолазанию и Всероссийские юношеские соревнования по ледолазанию. Всего планируется около 100 участников из Москвы, Кирова, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска.
Посмотреть на соревнования и поддержать спортсменов приглашают всех желающих.