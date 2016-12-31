Экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями

«Установлено, что обвиняемый в период с апреля 2014 по январь 2015 года, используя свои служебные полномочия, фиктивно трудоустроил своего знакомого. В результате муниципальному автономному предприятию был причинен материальный ущерб в размере 158 469 рублей. Кроме того, обвиняемый, обладая полномочиями по распоряжению муниципальным имуществом и принятию решения о приватизации служебного жилого помещения, принял решение о даче согласия на приватизацию жилого помещения расположенного в селе Уват. Так он причинил Уватскому муниципальному району вред в виде незаконного отчуждения муниципального имущества и материального ущерба на сумму более одного миллиона рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.