Экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями

«Установлено, что обвиняемый в период с апреля 2014 по январь 2015 года, используя свои служебные полномочия, фиктивно трудоустроил своего знакомого. В результате муниципальному автономному предприятию был причинен материальный ущерб в размере 158 469 рублей. Кроме того, обвиняемый, обладая полномочиями по распоряжению муниципальным имуществом и принятию решения о приватизации служебного жилого помещения, принял решение о даче согласия на приватизацию жилого помещения расположенного в селе Уват. Так он причинил Уватскому муниципальному району вред в виде незаконного отчуждения муниципального имущества и материального ущерба на сумму более одного миллиона рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что обвиняемый также хранил дома боеприпасы, предназначенные для стрельбы из револьвера «Наган».
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.