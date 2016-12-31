Боец Джефф Монсон встретит Новый год в Тюмени

Двукратный чемпион мира по грепплингу и бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон по прозвищу Снеговик впервые будет отмечать Новый год в России. Об этом спортсмен рассказал сегодня, 31 декабря, на пресс-конференции перед турниром.
«Это волнительный момент для меня. Я впервые буду отмечать Новый год в России. Буду праздновать со своей девушкой у вас, в Тюмени. Рад, что мой бой пройдет перед этим праздником. Счастлив находиться здесь», — признался Джефф Монсон.
Соперником Снеговика станет 26-летний Владимир Рудницкий. Тюменский спортсмен сказал, что предстоящий поединок будет хорошей проверкой для него.
На встрече с журналистами Монсон рассказал о своей любви к России. По его словам, он любит небольшие города. А Тюмень спортсмен сравнил с Сиэтлом (штат Вашингтон). Джефф Монсон отметил, что улицы этих городов имеют много общего.
Кроме того, именитый боец поделился своими планами на 2017 год. Ему предстоит принять участие в одном или двух поединках. А в сентябре Монсон поедет в Хельсинки (Финляндия). Там состоится чемпионат по грепплингу. Уже сейчас спортсмен активно готовится к данному мероприятию.
Напомним, сегодня, 31 декабря, у Джеффа Монсона назначен бой с Владимиром Рудницким. Мероприятие стартует в 15.00 в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири». Кроме того, в этот день тюменцев и гостей областной столицы ждут еще семь зрелищных боев по MMA. Стоимость билетов — 1000 рублей. Билеты на мероприятие продаются на портале kassy.ru.