Боец Джефф Монсон встретит Новый год в Тюмени

«Это волнительный момент для меня. Я впервые буду отмечать Новый год в России. Буду праздновать со своей девушкой у вас, в Тюмени. Рад, что мой бой пройдет перед этим праздником. Счастлив находиться здесь», — признался Джефф Монсон.