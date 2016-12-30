Улицы Константина Посьета и Николая Никитина могут появиться в Тюмени

Администрации города рекомендовано присвоить безымянным улицам имена Александра Митинского, Константина Посьета, Николая Никитина, Виктора Югринова, Александра Быстрицкого. Элемент улично-дорожной сети, которому предлагалось присвоить имя Павла Шарова, рекомендовано объединить с улицей Валентины Трофимовой.
Предложение о присвоении одной из улиц имени Николая Григорьева было отклонено, поскольку его фамилия дублирует уже существующую в городе Тюмени улицу Валерия Григорьева. Также было отклонено предложение о присвоении имени Владимира Хуторянского — первого директора моторного завода.