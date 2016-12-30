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Улицы Константина Посьета и Николая Никитина могут появиться в Тюмени

30 декабря 2016, 08:46
В Тюмени могут появиться улицы Александра Митинского, Константина Посьета, Николая Никитина, Виктора Югринова, Александра Быстрицкого. Вопросы наименования элементов улично-дорожной сети обсуждали в городской администрации на заседании профильной комиссии.
Сюжет
Тюмень

Администрации города рекомендовано присвоить безымянным улицам имена Александра Митинского, Константина Посьета, Николая Никитина, Виктора Югринова, Александра Быстрицкого. Элемент улично-дорожной сети, которому предлагалось присвоить имя Павла Шарова, рекомендовано объединить с улицей Валентины Трофимовой.

Предложение о присвоении одной из улиц имени Николая Григорьева было отклонено, поскольку его фамилия дублирует уже существующую в городе Тюмени улицу Валерия Григорьева. Также было отклонено предложение о присвоении имени Владимира Хуторянского — первого директора моторного завода.

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