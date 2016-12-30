Улицы Константина Посьета и Николая Никитина могут появиться в Тюмени

Предложение о присвоении одной из улиц имени Николая Григорьева было отклонено, поскольку его фамилия дублирует уже существующую в городе Тюмени улицу Валерия Григорьева. Также было отклонено предложение о присвоении имени Владимира Хуторянского — первого директора моторного завода.