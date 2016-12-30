Тюменская область первая в России решит проблему электроснабжения на дачах

«Реализация плана действий по передаче сетей, закрепленного в „дорожной карте“, — самый актуальный вопрос не только для садоводов Тюменской области, но и всей России. Увеличение мощности, ремонт и модернизация сетей — это огромные затраты, садоводы не готовы вкладывать свои средства в развитие своих обществ. Их общедолевое имущество находится в ненадлежащем состоянии и ответственность кроме садоводов за него никто не несет. Настало время передавать сети профессиональным компаниям, которые их будут обслуживать»,- заключил он, при этом подчеркнув, что предусмотренная «дорожной картой» передача сетей на баланс сетевых организаций — мера не обязательная. Решение об этом может быть принято только на общем собрании садоводов.