Тюменская область первая в России решит проблему электроснабжения на дачах

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин и председатель Тюменского регионального отделения ООО «Союз садоводов России» Алексей Кучеров подписали «дорожную карту» по решению вопросов электроснабжения садоводческих обществ и подключения построенных ими газовых сетей к распределительным газопроводам.
Она разработана по поручению губернатора Владимира Якушева и включает выработанные во взаимодействии с территориальными сетевыми организациями и представителями Тюменского регионального отделения ООО «Союз садоводов России» конкретные механизмы передачи сетей: их ревизию, прохождение всех необходимых юридических процедур.
В Тюменской области проживают более 450 тысяч садоводов — это 456 садоводческих товариществ.
Вячеслав Вахрин отметил, что эта «дорожная карта» — реальный алгоритм решения существующей проблемы, и садоводы им могут воспользоваться. Он пояснил, что изначально, при возникновении садоводческих обществ, действовал подход, когда их электроснабжение, как юридических лиц, осуществлялось до границ обществ, а вся внутренняя электрическая сеть являлась коллективной собственностью садоводов. Именно в их обязанности входило ее содержание, покрытие издержек на потери электрической энергии в сетях общества. Этот механизм себя изжил и режим коллективного хозяйствования стал разрушаться.
«Со временем садовые товарищества перестали быть просто дачами на летний период. Здесь много постоянно проживающих людей. Возникла практика технологического присоединения домов напрямую к электросетям, в обход коллективных. Все это создает главную проблему — перебои с электроснабжением. Как следствие, снижается качество жизни людей. Поэтому мы разработали вариант передачи садоводческих сетей на баланс вышестоящих сетевых организаций и заключения договоров на потребление электроэнергии по индивидуальным приборам учета. В рамках реализации этого пилотного проекта органы власти помогут садоводам выйти из тупика»,- подчеркнул он.
Этот вопрос затрагивает интересы большого числа жителей области. По словам председателя Тюменского регионального отделения ООО «Союз садоводов России» Алексея Кучерова, в Тюменской области проживают более 450 тысяч садоводов — это 456 садоводческих товариществ.
«Реализация плана действий по передаче сетей, закрепленного в „дорожной карте“, — самый актуальный вопрос не только для садоводов Тюменской области, но и всей России. Увеличение мощности, ремонт и модернизация сетей — это огромные затраты, садоводы не готовы вкладывать свои средства в развитие своих обществ. Их общедолевое имущество находится в ненадлежащем состоянии и ответственность кроме садоводов за него никто не несет. Настало время передавать сети профессиональным компаниям, которые их будут обслуживать»,- заключил он, при этом подчеркнув, что предусмотренная «дорожной картой» передача сетей на баланс сетевых организаций — мера не обязательная. Решение об этом может быть принято только на общем собрании садоводов.