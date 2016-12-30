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Трагедия под Тюменью: иномарка протаранила автобус, а затем влетела в большегруз

30 декабря 2016, 11:28
Страшная авария произошла накануне, 29 декабря, на федеральной автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск». На 40 километре трассы столкнулись междугородний автобус, автомобиль Toyota и седельный тягач MAN с полуприцепом. Погиб один человек.

Как сообщает госавтоинспекция, ДТП произошло в Тюменском районе в восьмом часу вечера. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя легковушки на полосу встречного движения. Иномарка «лоб в лоб» врезалась в автобус, а затем ее ударом отбросило под автопоезд с тягачом MAN, ехавший следом. В результате происшествия 34-летний водитель Toyota, житель села Борки Тюменского района, погиб на месте. В автобусе, перевозившим людей по маршруту № 133 «Тюмень — Кунчур — Тюмень», находились водитель и 3 пассажира. Шофер получил перелом коленного сустава, у пассажиров автобуса — 60-летней женщины, 20-летней девушки и 22-летнего молодого человека врачи диагностировали ушибы.

Не обошлось без ДТП и в областном центре — в три часа дня на пешеходном переходе на 318 километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень ВАЗ-2112 сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшая получила травму головы и ушибы.

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