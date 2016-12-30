ТОП-3: каток на крыше, случай на Ямской, агрессивные алабаи

До наступления нового года осталось всего ничего. На сайте NashGorod.ru выходило много праздничных новостей, но в список самых популярных попала всего одна из них. Новый год Новым годом, но сообщения о бездомных собаках и попытках суицида по-прежнему привлекают повышенное внимание.
На первом месте с девятью тысячами просмотров новость об открытии в Тюмени необычного катка. Он расположен на крыше Дома печати на улице Осипенко. Появление такого катка вызвало волну критики со стороны тюменцев, в том числе, и пользователей интернет-портала NashGorod.ru . Мол, это небезопасно, и вообще нечего лишний раз лазить по крышам. Напомним, что в областной столице работает более сотни катков. На сайте NashGorod.ru можно найти Топ-5 самых необычных ледовых площадок.
В начале недели тюменцы получили в социальных сетях и по телефону сообщения о 16-летней девушке, которая пыталась покончить с собой в доме на улице Ямской. В пресс-службе областного департамента здравоохранения, не сообщая подробностей, рассказали, что по данному адресу действительно поступал вызов. «Пострадавшая госпитализирована, оказывается вся необходимая помощь», — отметили в ведомстве. Насколько информация, которая сейчас «гуляет» по соцсетям, соответствует действительности — не уточняется. У новости около 8 тысяч просмотров.
Порядка 7,5 тысяч просмотров у новости о происшествии в районе завода «Сибнефтегазмаш». «Сегодняшний день оказался трагичным для целой стаи мирных прикормленных собак. Два хозяйских алабая, неизвестно как оказавшиеся без присмотра на улице, напали на бездомышей, живущих на территории завода», — написали зоозащитники в группе помощи бездомным животным «Потеряшки». По сообщению волонтеров, пострадали пять животных. Одна собака умерла на месте — у нее была вывернута лапа и разодрана грудина. Вторую пришлось усыпить уже в клинике. Еще один щенок в тяжелом состоянии. В городской полиции рассказали, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8. Проводится проверка.
Новая неделя принесет нам новые новости, надеемся, что не грустные и интересные. Следить за ними вы можете через обновленное мобильное приложение «Нашгород».
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