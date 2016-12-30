ТОП-3: каток на крыше, случай на Ямской, агрессивные алабаи

Порядка 7,5 тысяч просмотров у новости о происшествии в районе завода «Сибнефтегазмаш». «Сегодняшний день оказался трагичным для целой стаи мирных прикормленных собак. Два хозяйских алабая, неизвестно как оказавшиеся без присмотра на улице, напали на бездомышей, живущих на территории завода», — написали зоозащитники в группе помощи бездомным животным «Потеряшки». По сообщению волонтеров, пострадали пять животных. Одна собака умерла на месте — у нее была вывернута лапа и разодрана грудина. Вторую пришлось усыпить уже в клинике. Еще один щенок в тяжелом состоянии. В городской полиции рассказали, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8. Проводится проверка.