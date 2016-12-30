С весны 2017 года тюменцы смогут напрямую летать в Стамбул и Анталью

При всех плюсах главный очевидный минус сейчас — это не самая маленькая цена на авиаперелеты. На сайте Atlasglobal уже открыта продажа билетов из Тюмени в Стамбул. Перелет туда-обратно с учетом всех соборов обойдется почти в 326 евро. Чтобы слетать в Париж и вернуться оттуда со стыковкой в Стамбуле понадобится около 488 евро.