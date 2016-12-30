С весны 2017 года тюменцы смогут напрямую летать в Стамбул и Анталью

Представители аэропорта «Рощино» и авиакомпании уже провели встречу с тюменскими туроператорами и рассказали о плюсах сотрудничества для любителей путешествий. Во-первых, жители нашего региона смогут напрямую регулярными рейсами летать на любимые турецкие курорты, также будет куда проще самостоятельно организовать поездку в Стамбул. Во-вторых, через аэропорт имени Ататюрка, где базируется Atlasglobal, удобно планировать стыковочные рейсы в ряд европейских стран.
С 16 марта тюменцы смогут летать в Стамбул дважды в неделю. Что касается Антальи, то, как сообщили NashGorod.ru, представители туриндустрии, число прямых рейсов будет зависеть от спроса — авиакомпания готова возить наших земляков на курорт хоть каждый день.
При всех плюсах главный очевидный минус сейчас — это не самая маленькая цена на авиаперелеты. На сайте Atlasglobal уже открыта продажа билетов из Тюмени в Стамбул. Перелет туда-обратно с учетом всех соборов обойдется почти в 326 евро. Чтобы слетать в Париж и вернуться оттуда со стыковкой в Стамбуле понадобится около 488 евро.