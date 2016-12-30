Футуролог Светлана Ярославова: Никакой революции в России в 2017 году не будет

Корреспондент интернет-портала NashGorod.ru побеседовал с футурологом, директором АНО «Центр гражданских инициатив» Светланой Ярославовой.
Что ждет россиян в 2017 году?
— Я начну с оптимистического сценария. В 2017 году наконец-то взойдет «солнце надежды». Прошедшие годы были трудными, сложными. Они будто находились под мраком, угрозой. И угроза имела вполне реальные очертания. Люди боялись войны. Это началось в 2014 году в связи с событиями на Украине. В 2015 году тоже было мало хорошего. Кризис, падение рубля, санкции… Те события, которые прошли, понятны. Люди находятся в несколько зажатом состоянии, состоянии терпения, экономии, ограничения. Россияне устали от тревожных ожиданий.
Посмотрим на действительность невооруженным глазом: праздничные елки сверкают огоньками, в супермаркетах огромные очереди, масса продуктов в больших корзинах. С точки зрения стороннего наблюдателя — это роскошь, мы хорошо живем. Однако возникает резонный вопрос: «Что же мы стонем?» На самом деле царит подавленное настроение. Это объясняется тем, что нет достаточной степени свободы выбора. Речь идет вовсе не о продуктах питания. Сложилась тягостная завеса. Многие не понимают, что будет дальше, нет уверенности в завтрашнем дне. Когда люди не видят перспектив, трудно ожидать радостного новогоднего настроения.
В 2017 году это настроение улучшится. Многие проблемы будут разрешены, возникнет ясность и определенность. Мы увидим свет надежды во многих отношениях, а некоторые геополитические векторы развития будут вызывать у нас настоящий восторг.
Что же будет со страной и ее соседями?
— Россия обретет свое место в геополитическом пространстве. Страны, народы потянутся к нашему государству. Наконец будет свергнута воровская власть на Украине. У руля встанет президент с пророссийскими взглядами. Скорее всего, это произойдет осенью. Преступная власть уйдет с арены. При этом ее свергнет сам народ. Возможно, это произойдет не без участия России, но оно будет неявным.
Ожидается очень серьезный прорыв в отношениях с восточными странами (Монголия, Япония, Китай). Казахстан станет площадкой для урегулирования отношений с ближневосточными странами. Эта страна поднимет свой политический статус. В геополитическом плане 2017 год пройдет под хорошим знаком.
А что 2017 год принесет Европе?
— Европа распадется на три противоборствующих агломерата. Один лагерь будет явно агрессивным по отношению к России, будет продолжать свое рычание и змеиное шипение. Второй лагерь будет абсолютно доброжелательным. Некоторые страны, например, Польша, перекинутся на нашу сторону. Третий лагерь будет нейтральным.
Как будут складываться отношения России с США?
— Я убеждена, что будут нормальные отношения. Однако здесь необходимо уйти от эйфории, которую можно заметить в последнее время в публикациях и сюжетах в СМИ. Дружба с Америкой будет нам дорого стоить в прямом и финансовом смысле. Те условия, которые выдвинет новый президент США Дональд Трамп в рамках налаживания дружеских отношений, будут больше выгодны для Америки, но весьма обременительны для нас. Эта страна не упустит свою выгоду. Поэтому особых иллюзий по поводу российско-американских отношений я бы не строила. Хотя все будет намного лучше, позитивнее, чем было до избрания Трампа. Хуже уже точно не будет.
Расскажите о внутренней политике и жизни в России.
— Мы вступаем в год Огненного Петуха. Я не астролог. Зачастую люди ассоциируют год с характером животного. Соответственно, если речь идет о годе Петуха, то вспоминают об артистах, политиках, криках. Я далека от такого подхода. Я воспринимаю подобные прогнозы как шуточные. Астрологический характер года не является продолжением имеющихся тенденций. Но в 2017 году все же есть некое совпадение с характером петуха. Как бы я не хотела это подчеркивать, но все-таки совпадения будут.
Речь идет, прежде всего, о «петушином крике». Крик как зов, сигнал, открытый диалог. 2017 год пройдет под грифом «говорю открыто». Людям дадут возможность высказать все, что они думают, что скрывали, и опасались говорить. Это будет касаться и СМИ. Именно в грядущем году они востребованы своей правдой. Информационная политика сместится в сторону открытости. Хочу отметить, правительству и главе государства, прежде всего, нужна правда. Люди «выпустят пар» горячих речей на площадках СМИ. Возможность высказаться — всего лишь один их элементов социально-политических технологий, который ведет не к усилению напряженности в обществе, а снимает ее. Такой будет одна из примет года.
Сейчас многие напоминают о том, что в 2017 году исполнится 100 лет Великой октябрьской социалистической революции. Кто-то всерьез обеспокоен вопросом, будет ли в новом году переворот. Что вы думаете по этому поводу?
— Безусловно, весь год будет покрыт исторической памятью, воспоминания о революции будут сопровождать его до конца. Здесь даже к гадалке ходить не надо. Так и будет. Ассоциации с революцией ставят перед многими вопрос: «Произойдет ли государственный переворот в России?». Мне, как футурологу, каждый второй задает этот вопрос. Отвечаю: никакого переворота, никакой революции не случится. Будет лишь маскарад революции, ее иллюзия, фантом. Почему это произойдет? Грядет огромное количество ярых выступлений. Это создаст у россиян иллюзию того, что в стране начались предреволюционные настроения, и скоро что-то начнется. Уверяю вас, никакого бунта в государстве не будет. До 2020 года этого точно не случится, а дальше посмотрим. Пока Владимир Путин у власти, не будет никаких бунтов.
В 2016 году развернулась борьба с коррупционерами. Со своих мест «слетело» несколько высокопоставленных региональных чиновников и Алексей Улюкаев, занимавший пост министра экономического развития. Ждать ли в следующем году массовых посадок?
— Готовьтесь к тому, что в России начнется системная революция, и мы почувствуем, как будут «закручивать гайки». Все, что развинтилось, разболталось, будет приведено в порядок. Речь идет о неплательщиках налогов, алиментов, о мошенниках, коррупционерах, «оборотнях в погонах». Думаю, что мы будем свидетелями парада «публичных порок» коррупционеров крупного звена. И не только. Выстроят всех, заставят подчиняться закону, жить по правилам. Верховенство закона и порядка четко проявится в 2017 году. Многим придется выйти из тени. Все станет прозрачным, проявленным, подконтрольным. В стране строится великая Система, где каждый гражданин строго займет свое место.
Из года в год не утихают споры о Едином государственном экзамене. Многие возмущаются и хотят, чтобы этот формат исчез. Какие у вас прогнозы на этот счет?
— ЕГЭ в его прежнем формате будет отменено. Возможно, аббревиатура сохранится, а принцип сдачи экзаменов существенно изменится в сторону традиционного подхода. Надеюсь, что это случится уже в новом году. Я вижу, что в 2017 году начнутся несколько реформ — пенсионная, системы образования, экологическая.
Как, по вашему мнению, пройдет Год экологии?
— Все предыдущие годы, прошедшие под эгидой тех или иных тем, не слишком сильно педалировали свои бренды. А вот экологи не упустят свой шанс. Произойдет взрыв экологического самосознания народа, и экологическая тема будет звучать громко и повсеместно. Правительство в свою очередь будет делать для этого все возможное. Произойдет тотальная чистка не только замусоренных до предела лесов и дачных территорий, но и чистка мозгов, рядов и так далее. В этом я вижу некоторые революционные признаки. Революция — это некий ливень, который смывает все гнилое. В этом смысле 2017 год будет революционным. В обществе назрело настроение обновления, очищения.
Что будет с рублем, ценами на нефть? Какие прорывы произойдут в научной сфере?
— Однозначно рубль укрепится. Я даже не сомневаюсь в этом. Цены на нефть вырастут. Мой прогноз в этом плане более оптимистичный, чем у известных финансовых аналитиков. Наука достигнет больших высот. Российские ученые сделают несколько открытий в сфере космических технологий, медицины.
Что будет с Тюменской областью в 2017 году?
— Тюменская область, как была, так и остается стабильным, процветающим регионом. Прогнозирую большой приток гражданского населения. Думаю, что будет пересмотрена численность населения Тюмени. Итоговое число окажется больше официальных 720 тысяч. За 2017 год в областную столицу прибудет еще несколько десятков тысяч человек. Официально о миллионном жителе Тюмени заявят не позднее 2023 года.
Что бы хотели пожелать тюменцам?
— Мне хотелось бы пожелать тюменцам терпения, мудрости, светлой надежды, желания жить, с уверенностью вглядываясь в завтрашний день.