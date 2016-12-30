Футуролог Светлана Ярославова: Никакой революции в России в 2017 году не будет

— Безусловно, весь год будет покрыт исторической памятью, воспоминания о революции будут сопровождать его до конца. Здесь даже к гадалке ходить не надо. Так и будет. Ассоциации с революцией ставят перед многими вопрос: «Произойдет ли государственный переворот в России?». Мне, как футурологу, каждый второй задает этот вопрос. Отвечаю: никакого переворота, никакой революции не случится. Будет лишь маскарад революции, ее иллюзия, фантом. Почему это произойдет? Грядет огромное количество ярых выступлений. Это создаст у россиян иллюзию того, что в стране начались предреволюционные настроения, и скоро что-то начнется. Уверяю вас, никакого бунта в государстве не будет. До 2020 года этого точно не случится, а дальше посмотрим. Пока Владимир Путин у власти, не будет никаких бунтов.