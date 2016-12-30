Акция от Komandor: новогодний марафон скидок

Каждый новый год у нас ассоциируется с предвкушением интересных событий, приятных перемен, надеждами на лучшее. Пусть все загаданное вами непременно сбудется, благосостояние растет, заветные желания исполняются. А мы будем делать все возможное для того, чтобы вам по прежнему было комфортно оставаться с нами.