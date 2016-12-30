nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Акция от Komandor: новогодний марафон скидок

30 декабря 2016, 11:08
Дорогие тюменцы, гости города компания Командор спешит поздравить всех вас с наступающим 2017 новым годом и рождеством!

Каждый новый год у нас ассоциируется с предвкушением интересных событий, приятных перемен, надеждами на лучшее. Пусть все загаданное вами непременно сбудется, благосостояние растет, заветные желания исполняются. А мы будем делать все возможное для того, чтобы вам по прежнему было комфортно оставаться с нами.

Новый год уже совсем близко — время волшебства, сказок и исполнения желаний! Для каждого из нас Новый Год — то время, когда хочется побаловать себя и близких, окружить дом уютной красотой и комфортом.

Командор приготовил специально для ВАС акцию «НОВОГОДНИЙ МАРАФОН СКИДОК»!!! Все просто — БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ — ВЫШЕ СКИДКА*!

Самое время Заказать Шкаф-купе с Выгодой до 20%*!

Торопитесь — Акция продлится до 15 января 2017 года!

Порадуйте себя и своих близких, используйте уникальную возможность выгодно «отпраздновать» Новый Год с KOMANDOR!

*Подробности у Менеджеров фирменных салонов KOMANDOR. Позвоните прямо сейчас по телефону Инфо-Линии Komandor 500–113! С графиком работы салонов в праздничные дни можно ознакомиться на сайте komandor72.ru.

Покупайте шкафы-купе, гардеробные, прихожие и другую мебель от производителя по выгодным ценам и индивидуальным размерам.

#Новости#KOMANDOR#Коля#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25