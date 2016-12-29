В Тюмени снесут киоск мороженого «Саяны»

Правообладателю временного объекта в течение трех дней необходимо явиться в департамент земельных отношений и градостроительства ( Орджоникидзе, 24, каб. 113) либо обратиться по телефону 508–518, а также в течение недели снести самовольно установленный объект и восстановить нарушенное благоустройство. Однако, если хозяин не объявится, объект в любом случае будет снесен.