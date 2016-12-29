В Тюмени снесут киоск мороженого «Саяны»

Департамент земельных отношений и градостроительства городской администрации выявил очередной факт нарушения земельного законодательства — объект у дома № 146 по улице Республики — киоск по продаже мороженого «Саяны».
Правообладателю временного объекта в течение трех дней необходимо явиться в департамент земельных отношений и градостроительства ( Орджоникидзе, 24, каб. 113) либо обратиться по телефону 508–518, а также в течение недели снести самовольно установленный объект и восстановить нарушенное благоустройство. Однако, если хозяин не объявится, объект в любом случае будет снесен.
Отметим, что тюменцы уже не раз замечали, что киосков с мороженым в городе становится меньше. Так, в районе КПД убрали два торговых объекта.