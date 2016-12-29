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В России создают лекарство от рака: Тюмень планирует его приобрести

29 декабря 2016, 11:51
Отечественный препарат для лечения онкологии будет доступен для пациентов примерно через год-полтора.
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Тюмень

Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24». Она заявила, что в стране испытывают новый препарат от рака, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».

Как только эффективность препарата будет доказана, Медгород его обязательно приобретет.

Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли».

Стоит отметить, что онкологические заболевания являются одними из самых распространенных среди смертельных болезней. Речь идет о возникновении опухолей — бесконтрольно делящихся клеток, способных к метастазированию в отдельные органы.

В тюменском Медгороде корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru сообщили, что как только эффективность препарата будет доказана, его обязательно приобретут.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, ежегодно в Медгород за помощью обращаются свыше шести тысяч человек.

Напомним, что сегодня тюменские врачи применяют самые современные методики в борьбе с этой болезнью. К примеру, помогая неизлечимо больным пациентам, паллиатологи постепенно отказываются от инъекций наркотических препаратов.

От постоянных болезненных инъекций, время действия которых ограничено несколькими часами, тюменские медики переходят к применению специальных пластырей, обеспечивающих поступление через кожу действующих веществ трансдермально до трех суток.

#Новости#Онкология#Медицинский город#Рак#Тюмень#Медицина#Марина#Общество
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