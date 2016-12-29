В России создают лекарство от рака: Тюмень планирует его приобрести

Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24». Она заявила, что в стране испытывают новый препарат от рака, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».
Как только эффективность препарата будет доказана, Медгород его обязательно приобретет.
Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли».
Стоит отметить, что онкологические заболевания являются одними из самых распространенных среди смертельных болезней. Речь идет о возникновении опухолей — бесконтрольно делящихся клеток, способных к метастазированию в отдельные органы.
В тюменском Медгороде корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru сообщили, что как только эффективность препарата будет доказана, его обязательно приобретут.
По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, ежегодно в Медгород за помощью обращаются свыше шести тысяч человек.
Напомним, что сегодня тюменские врачи применяют самые современные методики в борьбе с этой болезнью. К примеру, помогая неизлечимо больным пациентам, паллиатологи постепенно отказываются от инъекций наркотических препаратов.
От постоянных болезненных инъекций, время действия которых ограничено несколькими часами, тюменские медики переходят к применению специальных пластырей, обеспечивающих поступление через кожу действующих веществ трансдермально до трех суток.