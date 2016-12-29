В 2017 году в области ожидается рост объемов строительства

«Он (2016 год. — прим. Nashgorod.ru) не стал неожиданностью, ситуация просчитывалась заранее, а предыдущие несколько лет создали запас прочности. Разумеется, отрицательные экономические явления в стране затрагивают Тюменскую область и ощущаются все больше. Это отражается на рынке труда, уменьшении доходов населения. Конечно, в такой ситуации не очень комфортно чувствует себя малый и средний бизнес, возникают сложности с формированием портфеля заказов, с привлечением дополнительных ресурсов. Наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы давать отпор новым вызовам», — подчеркнул глава региона.