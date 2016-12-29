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В 2017 году в области ожидается рост объемов строительства

29 декабря 2016, 13:36
По предварительным итогам, в строительной отрасли объем выполненных работ ожидается выше по сравнению с предыдущим годом. Ввод жилой площади немногим меньше рекордного достижения 2015 года.

Об этом говорили на расширенном заседании правительства региона. Темой мероприятия стали предварительные итоги социально-экономического развития области.

На заседании прозвучало, что поставленная правительством России задача к 2020 году выйти на квадратный метр жилья на душу населения в Тюменской области на протяжении ряда лет перевыполняется.

Владимир Якушев отметил, что, несмотря на высокие показатели в разных отраслях, 2016 год был очень непростым.

«Он (2016 год. — прим. Nashgorod.ru) не стал неожиданностью, ситуация просчитывалась заранее, а предыдущие несколько лет создали запас прочности. Разумеется, отрицательные экономические явления в стране затрагивают Тюменскую область и ощущаются все больше. Это отражается на рынке труда, уменьшении доходов населения. Конечно, в такой ситуации не очень комфортно чувствует себя малый и средний бизнес, возникают сложности с формированием портфеля заказов, с привлечением дополнительных ресурсов. Наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы давать отпор новым вызовам», — подчеркнул глава региона.

#Новости#Владимир Якушев#Недвижимость#Марина#Общество
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