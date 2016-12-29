Тюменцы путешествуют со своими любимцами

— при внутрироссийских перевозках необходимо ветеринарное свидетельство № 1, которое можно получить в Государственном органе ветеринарной службы субъекта РФ, из которого будет произведен вывоз животного (действительно в течение 5 дней с момента выдачи и до начала перевозки);