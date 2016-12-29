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Тюменцы путешествуют со своими любимцами

29 декабря 2016, 08:32
Ежедневно домашние животные становятся объектом досмотра сотрудников Россельхознадзора. За последний месяц в аэропорту «Рощино» было досмотрено 17 собак и 10 кошек, перевозимых пассажирами российских и международных рейсов.

География путешествий домашних питомцев довольно широка: от Воронежа, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга до Вьетнама, Израиля, Мексики, США, Чехии. На всех животных были представлены ветеринарно-сопроводительные документы, после ветеринарного осмотра они были допущены к полету.

В преддверии новогодних праздников вопрос, связанный с путешествиями домашних животных вместе с хозяевами становится весьма актуальным. Россельхознадзор напоминает, что для перевозки животных действуют особые правила.

Так, для перевозки домашних животных аэротранспортом необходимо иметь правильно оформленные документы:

— ветеринарный паспорт со всеми требуемыми записями о полученных прививках и о проведении необходимых обработок от разного вида паразитов (для кошек и собак);

— при внутрироссийских перевозках необходимо ветеринарное свидетельство № 1, которое можно получить в Государственном органе ветеринарной службы субъекта РФ, из которого будет произведен вывоз животного (действительно в течение 5 дней с момента выдачи и до начала перевозки);

— при международных перевозках оформление международного ветеринарного сертификата осуществляется при наличии ветеринарного свидетельства формы № 1. Взамен ветеринарного свидетельства формы № 1 выдается ветеринарный сертификат формы № 5а, который является международным документом, необходимым для сопровождения животного за пределы Российской Федерации. Документ можно оформить в пограничном ветеринарном пункте при пересечении границы.

Важно также иметь ввиду, что каждая страна может предъявлять дополнительные требования и ограничения, касающиеся перевозки животных. Поэтому, прежде чем ввозить животное на территорию какого-либо государства, необходимо получить соответствующую информацию.

Дополнительную информацию по вопросам перевозки любимых питомцев можно получить в Управлении Россельхознадзора по адресу: Тюмень, ул. Льва Толстого, д. 35; телефон (3452) 49-65-21.

#Новости#Россельхознадзор#Рощино#Коля#Общество
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