Тюменский «Рубин» уступил «Торпедо» из Усть-Каменогорска

В первом периоде гости совершили четыре броска в створ ворот «Рубина», два из них оказались голевыми. На пятой минуте, убежав один на один с голкипером сибиряков, счет открыл Андрей Белозеров. Ближе к сирене на перерыв прицельный кистевой бросок произвел Никита Михайлис. Между тем, тюменцы в стартовом отрезке действовали весьма активно и габаритным защитникам «Торпедо» пришлось хорошенько потрудиться.