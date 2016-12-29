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Тюменский «Рубин» уступил «Торпедо» из Усть-Каменогорска

29 декабря 2016, 12:13
Тюменская дружина накануне, 28 декабря, в матче регуляряного чемпионата ВХЛ уступила «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Встреча на своем льду завершилась для тюменцев со счетом 3:1 в пользу гостей.

В первом периоде гости совершили четыре броска в створ ворот «Рубина», два из них оказались голевыми. На пятой минуте, убежав один на один с голкипером сибиряков, счет открыл Андрей Белозеров. Ближе к сирене на перерыв прицельный кистевой бросок произвел Никита Михайлис. Между тем, тюменцы в стартовом отрезке действовали весьма активно и габаритным защитникам «Торпедо» пришлось хорошенько потрудиться.

По сравнению с предыдущим матчем, тренерский штаб «Рубина» несколько изменил состав. Вернулся в строй нападающий Егор Попов, занявший место в первом звене. В третьей пятерке был заявлен форвард Андрей Феклистов. Сибирская атака работала активно, но в раздевалку игроки «Устинки» отправились при комфортном для себя преимуществе.

Во втором периоде рубиновцы совершили десять бросков по воротам соперников. Хозяевам было непросто преодолевать защитные редуты казахстанского клуба, однако им все-таки удавалось создавать остроту в чужой зоне. На 27-й минуте гости остались в меньшинстве. Затем последовало удаление в составе «Рубина». Третье большинство в середине матча пришлось на хозяев — торпедовцы допустили нарушение численного состава. Сибирякам понадобилось девять секунд, чтобы реализовать лишнего. Дальним «выстрелом» цель поразил защитник Алексей Ложкин. Ему ассистировали нападающий Виталий Каменев и представитель линии обороны Евгений Рыбницкий.

Первая половина заключительного отрезка ознаменовалась большим количеством удалений игроков обеих команд. В какой-то момент на льду осталось шесть полевых хоккеистов. Рубиновцы методично атаковали ворота «Торпедо», но успеха добились гости — точный бросок выполнил Талгат Жайлауов. За полторы минуты до сирены Франскевич уступили место на площадке шестому игроку, но счет не изменился.

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