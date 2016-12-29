Тобольская митрополия назвала «преступлением» освящение часовенного столпа на родине Распутина

«Установка в Покровском не простого мемориального знака, а сооружения в виде часовни (видимо имени Григория Распутина?), приезд на территорию Тобольско-Тюменской епархии без приглашения и самочинное „освящение“ вышеуказанного „часовенного столпа“ монахами и священнослужителями из других епархий является по церковным правилам преступлением, каноническим преступлением. А раз так, то и само действие это с духовной точки зрения считается ничтожным. Если же лица, совершавшие это „освящение“ осознанно шли на нарушение всех церковных правил, считая свою точку зрения непогрешимой, то это уже не просто ничтожное, но и греховное дело», — говорится в сообщении митрополии.
«Личность Григория Распутина крайне противоречива, кроме того, он не причислен к лику святых, — считает пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров, — Поэтому мы и выступили против этого». В свою очередь директор музея Мария Смирнова возмущена вмешательством церкви в дела светского учреждения. «Надо уточнить — столп это не религиозный объект. И установлен он вовсе не в честь Распутина, — рассказала Марина Юрьевна интернет-порталу NashGorod.ru, — Я поставила его на собственные средства в том самом месте, где в 1918 году состоялась последняя перепряжка лошадей, которые везли царскую семью на голгофу ипатьевского дома. Романовы побывали на родине Григория Распутина, когда его самого уже не было в живых, как он сам это и предсказал».
Также Марина Смирнова отметила, что освящение провел отец Анатолий, по собственной инициативе приехавший на открытие из Екатеринбурга.
Музей Распутина основан в 1990 году и расположен в селе Покровское (84 километр Тобольского тракта). В 2010 году был награжден дипломом национальной туристической премии Юрия Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей года».