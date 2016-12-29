Тобольская митрополия назвала «преступлением» освящение часовенного столпа на родине Распутина

«Личность Григория Распутина крайне противоречива, кроме того, он не причислен к лику святых, — считает пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров, — Поэтому мы и выступили против этого». В свою очередь директор музея Мария Смирнова возмущена вмешательством церкви в дела светского учреждения. «Надо уточнить — столп это не религиозный объект. И установлен он вовсе не в честь Распутина, — рассказала Марина Юрьевна интернет-порталу NashGorod.ru, — Я поставила его на собственные средства в том самом месте, где в 1918 году состоялась последняя перепряжка лошадей, которые везли царскую семью на голгофу ипатьевского дома. Романовы побывали на родине Григория Распутина, когда его самого уже не было в живых, как он сам это и предсказал».