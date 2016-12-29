Ставки по ипотеке в январе 2017 могут подняться до уровня лета 2016 года

«Уже по итогам января средняя ставка по ипотеке может вернуться к уровню лета 2016 года (13%) — вследствие „ухода“ с рынка льготных программ на новое жилье. Отложенный спрос с 2014–2015 годов, скорее всего, будет почти полностью удовлетворен также к первому кварталу. Часть потенциальных заемщиков на время отложит решение о покупке, что приведет к снижению доли ипотеки в продажах квартир в новостройках», — добавили в агентстве.