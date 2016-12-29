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Ставки по ипотеке в январе 2017 могут подняться до уровня лета 2016 года

29 декабря 2016, 14:36
Ипотечные ставки российских банков уже по итогам января могут вернуться к уровню лета 2016 года (13%) из-за прекращения действия программы господдержки ипотеки.

Такой прогноз сделало «Национальное рейтинговое агентство» (НРА).

«Уже по итогам января средняя ставка по ипотеке может вернуться к уровню лета 2016 года (13%) — вследствие „ухода“ с рынка льготных программ на новое жилье. Отложенный спрос с 2014–2015 годов, скорее всего, будет почти полностью удовлетворен также к первому кварталу. Часть потенциальных заемщиков на время отложит решение о покупке, что приведет к снижению доли ипотеки в продажах квартир в новостройках», — добавили в агентстве.

Дальнейшее снижение ключевой ставки в 2017 году, по мнению НРА, позволит поддержать ипотечный рынок, что дополнительно простимулирует рост спроса на собственные программы банков на ипотечном рынке в целом. Вместе с тем, в общем объеме выдачи ипотечных кредитов может вырасти доля кредитов на вторичном рынке, при этом ставки на первичном и вторичном рынках выровняются.

#Новости#Процентные ставки#Ипотека#Недвижимость#Марина#Общество
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